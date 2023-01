Un ratito en este mejunje... y tus prendas oscuras recuperarán toda su intensidad

Es irremediable que, después de varios lavados, el color de la ropa acabe perdiendo parte de su intensidad. Sucede con las prendas de blancas, con las prendas de color... y sí, también con las prendas negras. Cuando esto sucede, mucha gente deja de utilizarlas. Las deja en el fondo del armario hasta que finalmente queda en el olvido. Sin embargo, hay un truco casero que podría recuperar la intensidad de nuestra ropa oscura, para que no tengamos que desecharla antes de que sea estrictamente necesario.

Es normal que, con el tiempo, el color de nuestras prendas vaya perdiendo intensidad | Fuente: H.Bilbao / Europa Press FOTO: H.Bilbao Europa Press

Unos minutos en remojo... y solucionado

Con este truco, la ropa negra volverá a lucir como recién salida de la tienda. Y lo mejor de todo es que sólo te llevará unos minutos hacerlo. Simplemente debes poner agua a hervir y llenar un vaso de agua de tamaño normal, deja una bolsita de té negro a infusionar durante unos 5 minutos. Busca un barreño lo suficientemente grande como para meter dentro la ropa negra a la que quieras dar una nueva vida.

Después, vierte en el barreño unos dos litros de agua, el vaso de té negro, dos tazas de vinagre blanco y cuatro cucharadas de sal gruesa. Remueve un poco este curioso mejunje e introduce todas las prendas negras hasta que queden bien empapadas, para dejarlas en remojo durante -aproximadamente- una hora. Transcurrido ese tiempo, puedes recoger todas las prendas. En este momento, no notarás el cambio. La ropa mojada siempre es más oscura. Así que, el hecho de que ahora sea más oscura que cuando está seca... no es prueba de nada realmente. Sin embargo, algo sí que ha cambiado.

Coge la ropa, escúrrela y métela en la lavadora. Esto es importante, porque después de haber pasado una hora en una mezcla de té negro, vinagre y sal... su olor no será el más sugestivo que digamos. Así que, no lo pongas a secar. Mételo en la lavadora configurando el ciclo para prendas delicadas. En su defecto, lo que puedes hacer es lavarlo a mano. Si es poca ropa... no supone tanto trabajo.

Si queremos que nuestra ropa conserve todo su color durante más tiempo, un buen tip es configurar la lavadora para que se aclare con agua fría | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

Una vez que todas las prendas oscuras que habíamos metido en el barreño estén de nuevo limpias, secas y planchadas, podremos apreciar claramente la diferencia. Ahora tu ropa negra ha recuperado toda su intensidad y podrás seguir utilizándola durante mucho más tiempo. Y recuerda, si quieres que esta vez el color se mantenga durante más tiempo, procura configurar la lavadora para que la temperatura del agua esté lo más fría posible al lavar la ropa negra. El agua caliente siempre hará que los tintes pierdan su intensidad.