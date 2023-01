¿Qué es el calentamiento súbito estratosférico y cuándo llega a España?

El tiempo anticiclónico nos seguirá acompañando el fin de semana con cielos poco nubosos y temperaturas suaves para la época, aunque con intervalos de nubes y precipitaciones débiles en el oeste de Galicia. Este “invierno atípico” con el que ha comenzado 2023 terminará el lunes con la llegada de un frente atlántico que conllevará frío, precipitaciones y nevadas en los sistemas montañosos de la mitad norte, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera que esta situación propia del invierno se mantenga, al menos, hasta el jueves.

Sin embargo, el verdadero frío podría llegar en las próximas semanas. Los expertos que vigilan la evolución de los distintos modelos de predicción meteorológica están atentos en el denominado “calentamiento súbito estratosférico”. Un fenómeno que podría congelar el país en febrero. Así lo advierte el meteorólogo de la Aemet, Juan Jesús González Alemán, en la red social Twitter: “Ahora sí que empieza a haber fuertes evidencias para un calentamiento súbito estratosférico: la predicción por conjuntos del modelo IFS europeo muestra potencial de una gran perturbación (viento zonal inverso/negativo a 10 hPa) en el vórtice polar estratosférico a final de mes”.

No obstante, el experto en cambio climático y modelización atmosférica matiza que según la nueva actualización dicha perturbación no sería tan intensa. “En la nueva actualización (izquierda) de la predicción mensual del modelo IFS-ECMWF europeo se reducen las posibilidades de un calentamiento súbito estratosférico. La media de la predicción por conjuntos ya no muestra una perturbación tan robusta como en la anterior (derecha)”, indica el físico.

Esto se ve muy bien en esta gráfica (izq vs der), donde observamos que ya no existen tanto miembros que muestren un cambio a negativo (E a W) en el sentido de los vientos zonales.



¿Qué es el calentamiento súbito estratosférico y qué implicaría?

El calentamiento súbito estratosférico es un aumento repentino de la temperatura, de más de 25°C en menos de una semana, del invierno boreal, (hasta más de 80°C en algunos casos). Este calentamiento no nos afecta directamente, pero sí los sucesos en cadena que provoca. “El calentamiento produce una perturbación en el vórtice polar. Se trata de un vórtice situado en el polo norte (también existe uno análogo en el polo sur). El viento gira en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del polo y dentro de él se queda retenida una masa de aire muy frío. Cuando sucede, el calentamiento súbito estratosférico el vórtice se mueve o incluso se rompe. Todo el aire frio que tiene en su interior se desplaza o dispersa sobre los continentes, respectivamente”, explica la web meteorológica eltiempo.es. De esta manera, “la circulación atmosférica sufre cambios y notamos en la superficie sus consecuencias dos semanas después”, añade. De producirse este fenómeno, provocaría una bajada repentina de las temperaturas así como la entrada de un temporal de nieve y granizo.