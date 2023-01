La movida madrileña llegó al Trastevere

A la salida del Four Roses... FOTO: Alicia Romay

El que visite el Museo di Roma en el Trastevere y se encuentre en el primer piso, un cartel que dice “La Movida”, con dos rostros femeninos, de dos chicas jóvenes, una rubia y otra morena, debe entrar sin dudar para revivir (algunos) o descubrir (otros), lo que pasaba en las calles, en las entradas y en las salidas de las discotecas o de los bares, de la moda de aquel entonces con todo tipo de artilugios y de los amigos listos a pasar la noche de bar en bar hasta el amanecer y más allá . Más de 60 fotografías de Miguel Trillo que recuerdan una de las épocas vividas más famosas en Madrid. El término movida, fue aquel movimiento social que surgió después de terminar la dictadura creada por los jóvenes y menos jóvenes que salieron a la calle para vivir y divertirse como si no hubiera un mañana.

Y así listas para ir a las discotecas en aquellos años FOTO: Alicia Romay

¿Se hacía el trabajo de fotógrafo como ahora se hace?

“Las personas elegidas ponían todo de su parte en aquella época, las fotografías que se hacían se realizaban en medio de una »jungla«, se confunden entre los mismos artistas”.

La mayoría de las fotos expuestas en la muestra “La Movida”, fueron hechas de noche y muchas de ellas afuera de las salas como Rokola, Joy Eslava, la Sala Universal, Four Roses...

Miguel Trillo en 1974 viajó a Italia por sus estudios y lo primero que hizo fue meterse al cine a ver las películas de Pasolini, Bertolucci porque en España estaban prohibidas.

“Yo soy un producto nacido bajo la dictadura, la movida, ésta que he fotografiado, fue la libertad absoluta y me centré en la calle, siendo que otros fotógrafos se centraron en el estudio o en el personaje” Este fotógrafo nacido Jimena de la Frontera, Cádiz en 1953, decidió retratar a la gente que vivió la “movida urbana”. Cuando llegaban los grupos de música famosos a España en los años ‘80′s, los diarios pedían a sus periodistas que entraran a los hoteles o los espacios en donde actuarían, pero Trillo decidió quedarse inmortalizando lo que pasaba en la calle. De la época, hay imágenes de cantantes muy famosos, muy trabajadas, pero él prefirió crear imágenes sencillas pero eso sí, “ordenando” a los protagonistas. En 1979 viajó a Venecia para visitar la Bienal y la feria Venecia ‘79, organizada por el hermano de Robert Capa (El fotógrafo de origen húngaro muerto en Vietnam en 1954) y allí aprendió que un simple muro de fondo, podría ser el mejor escenario observando el trabajo de Diane Arbus o August Sander, fueron sus ejemplos para confirmar que era el estilo que seguiría. “Con fotos sencillas, se pueden contar grandes historias”.

¿Por qué no retrató a Almodóvar durante la Movida?

Trillo dice que porque ya no era tan joven y llevaba bigote, era mayor que él y eso no le atraía. “En los años ‘80 usar bigote no se llevaba” asegura el fotógrafo.

Durante la década de los 80′s a los 90′s, la fotografía y la música fueron de la mano y Miguel Trillo cuenta, en la inauguración de la exposición en el Trastevere en Roma, que decidió hacer su trabajo sin fijarse en los famosos, sino que se centró en lo que la gente hacía en la calle, que fue uno de los elementos vitales que creó “La Movida”.

Hay canciones de la época que se han convertido en inmortales, la música caminó paralelamente con esta generación que marcó toda una época.

“La Movida. España 1980-1990″, (desde el 20 de Enero hasta abril de 2023) es la primera muestra de una serie de exposiciones que la Embajada de España en Italia tiene en sus planes presentar de este periodo histórico.