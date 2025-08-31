El 80% de las familias pide que los móviles se queden fuera del aula

Un estudio a 1.000 familias revela que el precio medio de los libros de texto digitales descargables ha pasado de 182 euros a 192,5 euros en un curso, lo que supone un incremento del 6% respecto al año pasado. Además, hay que tener en cuenta que los libros digitales son personales e intransferibles, pues no se pueden compartir ni vender o donar, una vez superada la asignatura, lo que supone un gasto mayor en muchos casos.

Son algunas de las conclusiones a las que llega el comparador de precios idealo tras realizar una encuesta a padres españoles, que también muestra que en los tres últimos años el gasto familiar para afrontar el nuevo curso escolar se ha disparado un 18%.

La encuesta plantea otras cuestiones sobre el debate de la digitalización y las aulas. Así, en su mayoría, el 82% de las familias está a favor de que los alumnos estén obligados a dejar el móvil antes de entrar en clase.

Además, los españoles no acaban de ver la digitalización como algo claro para la educación de sus hijos ya que, el 39% prefiere un enfoque mixto, que combine libros digitales y de papel. Por su parte, el 38% no quiere que sus hijos usen libros digitales en clase, mientras que sólo el 18% apoya una educación totalmente digital.

Según los impulsores de la encuesta, estos datos reflejan la preocupación por el uso excesivo de las pantallas por parte de los más jóvenes. Para muchos padres, la digitalización en el aula puede ser un foco de distracciones. Los jóvenes están expuestos a una gran cantidad de dispositivos y pasan la mayor parte del tiempo conectados. El entorno educativo, por el contrario, requiere un alto nivel de enfoque, por lo que muchos consideran que las pantallas son más un obstáculo que una herramienta de aprendizaje.