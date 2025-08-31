Horario y dónde ver hoy en tv y online el Alcaraz - Rinderknech, los octavos de final del US Open

Carlos Alcaraz lleva un US Open con unas sensaciones extraordinarias. No ha cedido un set ni contra Opelka ni contra Bellucci ni contra Darderi. Ha sentido la bola de forma extraordinaria, especialmente con su golpe de derecha, y el único problema que ha tenido fue la molestia que sintió en la rodilla el último partido.

El propio tenista murciano se encargó de tranquilizar a todo el mundo al reconocer que no daba importancia a su problema en la rodilla, y que pidió la presencia del fisio por precaución. Parece preparado para seguir adelante para pelear por su sexto Grand Slam, y por reconquistar el número uno del mundo.

Ya está en los octavos de final, en los que se enfrenta con el francés Arthur Rinderknech, un tenista que lleva ya varias “víctimas” españolas en Nueva York en esta edición. En primera ronda superó a Roberto Carballés y en segunda eliminó a Alejandro Davidovich, en cinco sets. Gran sacador, el galo es en la actualidad el número 82 de la ATP y está por primera vez en la segunda semana de un Grand Slam.

Hay tres precedentes entre Alcaraz y Rinderknech. Se enfrentaron en 2021 en el mismo escenario que hoy, el US Open, y se impuso Carlos por 7-6 (8/6), 4-6, 6-1 y 6-4. Fue el torneo en el que el español se dio a conocer definitivamente al mundo, sobre todo con su triunfo ante Tsitsipas, que llegó a decir que nunca había visto a nadie golpear la pelota tan fuerte. Los otros dos duelos fueron en la hierba de Queen's. En 2023 el francés estuvo muy cerca de llevarse el triunfo, pero sucumbió por 4-6, 7-5 y 7-6 (7/3). En 2025, la victoria del chico de El Palmar fue más clara: 7-5 y 6-4.

Horario y dónde ver hoy los octavos de final del US Open entre Alcaraz y Rinderknech

Los octavos de final entre Alcaraz y Rinderknech se disputan hoy domingo 31 de agosto. El murciano repite en el turno de mañana en Nueva York, como en la ronda anterior, después de que sus dos primeros compromisos fueran de noche. El Alcaraz - Rinderknech es a las 19:30 hora española (18:30 en Canarias), las 13:30 allí. El choque, como todo el torneo, puede verse en televisión a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto podrá seguirse en la web de “LA RAZÓN”. (www.larazon.es)

Cristina Bucsa, ante el reto de Sabalenka

Otra española juega en la jornada de hoy domingo 31 de agosto. Cristina Bucsa está protagonizando el mejor Grand Slam de su carrera. Se ha metido en octavos, en los que se enfrentará a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Este partido será alrededor de las 23:00 horas (22:00 en Canarias) y también puede verse en televisión en Movistar Plus.