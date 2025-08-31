Quién es el hombre que arrebató el sombrero firmado a un niño en el US Open

Un video grabado tras un partido del US Open se ha vuelto viral al mostrar a un hombre quitándole a un niño la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak había lanzado como obsequio tras su histórica victoria frente al ruso Karen Khachanov en cinco sets. El hecho ha generado una ola de críticas en redes sociales y rápidamente ha sido identificado como Piotr Szczerek, empresario polaco y director de la firma constructora Drogbruk.

El momento ocurrió en la cancha 11, donde Majchrzak, visiblemente emocionado, habría intentado regalar su gorra a un joven espectador conocido como Brock. Sin embargo, en las imágenes se observa cómo otro asistente se adelanta y guarda la prenda en su propio bolso, dejando al menor desconcertado. Aunque el episodio ha despertado indignación en línea, el propio Majchrzak ha salido al paso asegurando que todo habría sido un “malentendido” y ha pedido a los seguidores que dejaran de acosar al empresario, a quien conoce por su apoyo al tenis polaco.

Reacciones encontradas y comunicado del tenista

El tenista polaco ha contactado al niño al día siguiente, tras iniciar una búsqueda a través de Instagram. “Gracias a internet lo encontramos, todo está bien ahora”, ha publicado el jugador de 29 años, quien además ha destacado que el supuesto responsable actuó en el calor del momento y que el asunto debería darse por concluido.

Por su parte, en internet circularon mensajes atribuidos a representantes legales de Szczerek que intentaban justificar lo ocurrido, aunque más tarde estos textos fueron desmentidos y eliminados. Mientras tanto, la controversia ha impactado la imagen pública del empresario, quien aún no ha dado una explicación directa sobre lo sucedido.