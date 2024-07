El 83% de los celíacos admite que su patología influye a la hora de elegir dónde viajar en verano

La celiaquía afecta a una de cada 100 personas en España, lo que la convierte en la enfermedad crónica intestinal más frecuente. Una encuesta realizada por la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, de la que se hace eco Efe, afirma que el 83% de los pacientes admite que su patología influye a la hora de elegir vacaciones de verano, y un 51% de ellos admite que siente cierto temor a la hora de viajar si no se asegura que encontrará opciones sin gluten. El 60% de los pacientes admite haberse contaminado con gluten durante unas vacaciones y un 29% lo ha sufrido en el último año, principalmente en restaurantes.

Desde la Asociación recuerdan la gravedad de estos datos al considerar que el único tratamiento para la enfermedad y la sensibilidad al gluten es una estricta dieta.

En este sentido, la organización de las vacaciones de verano requiere mucha planificación, de forma que el 38% reconoce abiertamente que tiene miedo a la hora de viajar y un 51% manifiesta que lo siente en ocasiones, en función del destino elegido.

El principal temor, para el 57% de los encuestados, radica en la posibilidad de no encontrar opciones sin gluten en el destino elegido, mientras que un 42% teme ingerir alimentos contaminados por dicha proteína gramínea. El 83% confiesa sentirse condicionado y con más riesgo al salir fuera de España y, a la hora de escoger el tipo de alojamiento, el apartamento es la opción preferida entre este colectivo al permitir un abanico más amplio de opciones para la ingesta de alimentos. Por contra, los cruceros, opciones buffet y alojamientos compartidos son las alternativas que más evitan por suponer un mayor riesgo de contaminación.

El gluten es una proteína nutritiva y beneficiosa, pero también algo indigesta ya que el cuerpo humano no dispone de las enzimas necesarias para digerirlo completamente. Son las partículas no digeridas las que suelen provocar problemas intestinales, en unos pacientes en mayor grado y en otros en menor, ya que cada persona reacciona manera distinta, lo que no significa tener "un grado mayor o menor" de celiaquía, aclaran desde las asociaciones. Según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, hasta 6 de cada 7 celíacos no han sido diagnosticados.