Un abogado explica los dos tipos de examen a superar para conseguir la nacionalidad española: "La gran ventaja es..."

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley y requiere la residencia de la persona en España durante el período exigido de forma legal, según el caso concreto, según explica el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.Hay varios procesos legales para conseguirla en nuestro país dependiendo de la situación de cada persona. En total hay un total de cinco vías posibles para conseguirla.

Los nacidos de padre y/o madre española obtienen la nacionalidad al nacer en territorio nacional, pero otras personas necesitan que pase el periodo de residencia para poder optar a ella. Suele ser la forma más habitual, ya que no se obtiene por casarse con un español o española. Ese hecho simplemente acelera el proceso, que no es inmediato.

Cuando cumples el periodo establecido, se tiene que realizar pruebas para conseguirlo, según explica el abogado especializado Rafael Serrano: "Si llevas un tiempo de residencia legal en España y has pensado en pedir la nacionalidad, que es una cosa muy prática, tendrás que realizar dos exámenes". Este especialista cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok, red social donde subió el vídeo explicativo.

Los dos exámenes para conseguir la nacionalidad española

"Tendrás que realizar dos exámenes en diferentes circustancias", explica este experto, no siempre hay que realizar ambos. El primero es el CCSE, es decir, Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España y lo realiza todo el mundo que quiere obtener la nacionalidad. El segundo es el DELE, que trata de una prueba para averiguar si se conoce la lengua española y, aunque es algo obvio, este experto puntializa sobre quiénes lo tienen que realizar: "Evidentemente lo tienen que hacer aquellas personas que no tienen la misma lengua, que no tienen el español como idioma oficial". Pone varios ejemplos como Nigeria, Marruecos o Pakistán, pero sucedería lo mismo con alguien procedente de Reino Unido o Alemania, entre otros.

Así es el examen CCSE para conseguir la nacionalidad española

El examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España se organiza a partir de dos grandes apartados, cada uno de los cuales corresponde a lo establecido en las leyes para la obtención de la nacionalidad española en determinados supuestos de los que informa el Instituto Cervantes:

Gobierno, legislación y participación ciudadana en España.

Cultura, historia y sociedad españolas.

La prueba CCSE consta de cinco tareas y de 25 preguntas. Cada una tiene un formato y unos contenidos diferentes. Así es cada una de las cino tareas del examen CCSE para obtener la nacionalidad española:

Tarea 1 : Diez preguntas de selección múltiple con tres opciones posibles de respuesta cada uno. El candidato debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta, entre las tres opciones disponibles.

Tarea 2 : Tres preguntas de Verdadero/Falso. El candidato debe leer breves declaraciones o enunciados y seleccionar la respuesta correcta entre dos opciones.

Tarea 3 : Dos preguntas de selección múltiple con tres opciones posibles de respuesta cada uno y posible apoyo visual basado en un mapa geográfico. El candidato debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta, entre las tres opciones disponibles.

Tarea 4 : Tres preguntas de selección múltiple con tres opciones posibles de respuesta cada uno. El candidato debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta, entre las tres opciones disponibles.

Tarea 5: Siete preguntas de selección múltiple con tres opciones posibles de respuesta cada uno. El candidato debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta, entre las tres opciones disponibles.

La gran ventaja de los iberoamericanos

"Si tu eres latino nos estamos entendiendo perfectamente, así que solo tendrás que hacer un examen", explica Rafael durante su vídeo. No es la única ventaja que tienen, ya que todos los países iberoamericanos como Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatoria o Portugal tienen otra condición especial: "La gran ventaja es que con dos años de tener el permiso de residencia legal en España se puede pedir la nacionalidad. El resto de ciudadanos necesitan esperar diez años de residencia legal para acceder a la nacionalidad".