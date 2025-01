Adiós a las manchas y la grasa: una especialista asegura cuál es el mejor producto para limpiar la vitrocerámica

Dejar impoluta la cocina es una de las tareas más complicadas en el hogar. El lugar en el que preparan todas las comidas del día debe de estar completamente higienizado para evitar que los gérmenes estén presentes en los alimentos y en los utensilios. Por ello, siempre que se termine de cocinar, es recomendable higienizar todo lo que se haya usado para evitar riesgos innecesarios.

No solo se debe mantener un minucioso control sobre la limpieza en diversas partes del hogar, ya que la cocina es de lo más importante. Aparte de los elementos anteriormente mencionados, otros lugares que pueden involucrar restos suciedad son la campana extractora de aire, donde más se acumula la grasa que puede llegar a caer sobre las cazuelas y las sartenes, y la vitrocerámica, que en ocasiones se convierte en algo imposible poder dejarla brillante.

Un truco casero presente en redes sociales

En este sentido, para estos sistemas que proporcionan el calor necesario para cocer y asar la comida, surgen diversas formas y creencias sobre cuál es la mejor manera de limpiar las vitrocerámicas. Una de las más clásicas es usarvinagre o bicarbonato, que pueden ser de verdadera ayuda. Sin embargo, existe otra opción, que es mucho más económica, que logrará el objetivo de este proceso con los mejores resultados.

Así lo ha demostrado en redes sociales una creadora de contenido dedica a realizar publicaciones sobre consejos de limpieza. Se trata de @yalandavaquitayoli, que ha subido un vídeo en la plataforma TikTok donde ha ofrecido un "super trucazo" a todos sus seguidores sobre cuál es el remedio casero a los mejores productos para limpiar la vitrocerámica del hogar.

Este es el producto para limpiar la vitrocerámica

En el video ofrecido por esta especialista se brinda de una vista a los usuarios sobre las marcas de grasa y las manchas que hay presentes en la vitrocerámica de la protagonista. Lo primero que hace es encenderla y precalentarla durante cuatro segundos a fuego medio. Posteriormente, la apaga y comprueba que no queme para poder añadirle un pequeño puñado de sal, el producto que ha recomendado la tiktoker.

Al calentarse la vitro "la sal se va a ir derritiendo poco a poco, y esto nos va a hacer la limpieza mucho más rápida sin utilizar ningún producto que la dañe" apunta Yolanda; todo esto acompañado de la evidencia de que esta mecánica funciona. Lo que hará este condimento será debilitar toda la suciedad que hay incrustada en el sistema de cocción, ya que tiene propiedades abrasivas químicas y abrasivas que facilitan la capacidad para eliminar partículas adheridas.

El jabón de manos como antihuella para la vitrocerámica

La creadora de contenido asegura que "si no tenéis ni estropajo, ni un jabonoso ni un nana, me gustaría que probarais con la sal tal como os lo he dicho". Una vez que se pueda observar que se ha ido la suciedad, lo siguiente que habrá que hacer será retirar los restos de sal, pero "siempre sin quemaros" y con suavidad, para no dañar el electrodoméstico.

Como último paso, se recurre aemplear jabón de manos. Habrá que aplicarlo sobre la zona higienizada y dejarlo actuar durante unos cuatro minutos, para después limpiarlo y ver cómo se ha quedado impoluta la vitrocerámica. Al final del vídeo, Yolanda añade que el mismo jabón es el producto que proporciona un antihuella, lo que será una variable mucho más económica para lo que no quieran emplear artículos de limpieza más caros.