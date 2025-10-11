El aeropuerto de Ibiza queda inoperativo por las lluvias torrenciales en la isla

El aeropuerto de Ibiza ha quedado este sábado por la tarde inoperativo a causa de las lluvias torrenciales que han vuelto afectar a las Pitiusas, por la dana Alice, y que han motivado la activación del sistema de Protección Civil EsAlert por lluvias intensas.

Los vuelos previstos por la tarde han quedado cancelados, según ha informado Aena, a la espera de ampliar la información sobre la situación del aeropuerto ibicenco.

Para todo el sábado estaban programados 276 vuelos en el aeropuerto de Ibiza, y entre el viernes y el domingo 810.

También se han tenido que cerrar vías como la carretera al aeropuerto, el primer cinturón de ronda (E-10) y la rotonda de Jesús, según informa el Consell de Ibiza en sus redes sociales.

Se ha cortado también parcialmente el segundo cinturón de ronda (EI-20) y se pide circular con precaución por la carretera de Sant Antoni.

También han cortado una carretera por las lluvias en el levante de Mallorca, la carretera de Manacor a Cales de Mallorca, inundada a la altura del punto kilométrico 3, ha informado el Consell de Mallorca.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, sigue la situación meteorológica esta tarde desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y ha pedido en redes sociales a la ciudadanía mucha precaución y que esté pendiente de los avisos oficiales y las recomendaciones.

La Dirección General de Emergencias ha activado esta tarde el plan Inunbal por riesgo de inundación en el grado de 'Situación Operativa 2' en el caso de Ibiza y Formentera, de grado 1 en Mallorca y 0 en Menorca, ante las lluvias y tormentas y el aviso naranja activado en todo Baleares por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los organismos de emergencias piden precaución a la población y evitar desplazamientos innecesarios.

Protección Civil ha enviado esta tarde a las 18.26 horas una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca por lluvias intensas esta tarde, idéntica a la enviada a las 16.58 horas en Formentera y a las 17.22 horas en Ibiza pidiendo "máxima precaución" por el mismo motivo.