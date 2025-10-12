Las redes enfurecen: una novia pide a su hermana que no aparezca en las fotos de boda para mantener la “estética”

Una usuaria de Reddit, de 26 años, ha compartido la difícil situación que vive con su hermana de 29, próxima a casarse, después de que esta le pidiera que fuese su dama de honor. Según explicó, inicialmente se sintió emocionada e incluida en los preparativos hasta que, una semana más tarde, la novia le pidió que no apareciera en las fotos profesionales del enlace porque “no encajaba con su estética”.

La usuaria relató que su hermana insistió en que podía acompañarla durante la ceremonia, pero debía mantenerse al margen en las sesiones fotográficas. “Me quedé completamente en shock”, escribió. “Dijo que aún podía estar a su lado en el altar, pero que a la hora de las fotos debería apartarme”. La joven confesó sentirse “humillada” y planteó en la publicación si estaba exagerando al considerarlo un gesto cruel.

“Honestamente ya ni siquiera sé si quiero ir más”, añadió en su mensaje, asegurando que no deseaba arruinar el día de su hermana, aunque consideraba la petición injusta.

Debate en redes sobre la decisión de la novia

La publicación generó múltiples respuestas de apoyo a la mujer. Numerosos usuarios coincidieron en que tenía “todo el derecho a sentirse decepcionada”. “Ella quiere que estés ahí para no quedar mal ante los demás, pero lo que te dijo en privado refleja lo que realmente piensa”, comentó una persona.

Otros la animaron a priorizar su bienestar. “Tu salud mental es más importante. Si no encajas con su estética, su boda no encaja con tu bienestar”, señaló otro usuario. Algunos incluso le aconsejaron rechazar el papel de dama de honor o no asistir al evento. “No vayas si no te acepta tal como eres”, resumió un comentario con el que coincidieron varios participantes en el debate.