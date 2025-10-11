Encuentran el cadáver de un hombre de 83 años en el congelador de una residencia de ancianos en EE UU

Las autoridades del condado de Pasco, en Florida, EE UU, investigan la muerte de William Eugene Ray, un hombre de 83 años encontrado dentro de un congelador en la residencia The Waverly Assisted Living and Memory Care, en la localidad de Trinity. El hallazgo se produjo el 26 de septiembre, después de que su familia advirtiera su desaparición.

La hija del fallecido, Kristen Spencer, explicó a Fox 13 News que descubrió que su padre no estaba en su habitación al revisar la cámara que había instalado para vigilarlo. En las imágenes se veía cómo el hombre salía de su cuarto alrededor de las 00.30 horas y no regresaba. Al no localizarlo, Spencer alertó al personal del centro, que más tarde le comunicó que había sido encontrado muerto dentro del congelador.

Ray, veterano de la Marina de EE UU, residía en la institución desde mayo tras ser diagnosticado con síntomas de demencia. Su hija había observado un progresivo empeoramiento en su estado de salud en las semanas previas al suceso.

La policía apunta a un accidente y la residencia lamenta la tragedia

Según la Oficina del Sheriff del condado de Pasco, los agentes realizaron una revisión de bienestar a las 8:00 horas de la mañana y localizaron el cuerpo en la cámara frigorífica. Los bomberos trasladaron al hombre para recibir atención médica, pero fue declarado muerto poco después. Las autoridades señalan que “la información preliminar sugiere que el incidente fue accidental y no se sospecha de ningún delito”.

En un comunicado enviado a People, la dirección de The Waverly expresó su “profunda tristeza” por el suceso y aseguró que “la seguridad, la dignidad y el bienestar de los residentes seguirá siendo la máxima prioridad”. El centro indicó que está colaborando con las autoridades y que en sus años de funcionamiento “nunca se había registrado un incidente de esta naturaleza”. La investigación sigue abierta.