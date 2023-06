African Studies, el impacto de la globalización en los paisajes de África

Ver África a través de la cámara del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky es hacer un recorrido en el que se suceden frágiles entornos naturales, como el inalterado ecosistema del lago Logipi, en el valle del Rift (Kenia), y las montañas Tsaus, en Namibia, se ven como una escultura horizontal. Mezclados con los paisajes residuales que deja la extracción industrial mecanizada de recursos naturales. Es un acercamiento a la vulnerabilidad de la población africana ante el impacto de la actividad industrial frente a los magníficos paisajes vírgenes.

Estos contrastes están recogidos en las 22 obras del artista que forman parte del proyecto African Studies, exposición que forma parte de la vigesimosexta edición del festival PHotoEspaña que cuenta con el patrocinio de Acciona y estará abierta al público hasta octubre en el espacio CentroCentro, en el madrileño Palacio de Cibeles, del Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

Este es el sexto año consecutivo en que PHotoEspaña y Acciona colaboran en la organización de una exposición dedicada al medio ambiente dentro de la sección oficial del festival.

Fotografiar la globalización

Edward Burtynsky expresaba en la presentación de la exposición que «llevo 40 años fotografiando el planeta porque con las cámaras se pueden ver las cosas con más detalle que con el ojo humano, por ejemplo el crecimiento de la población».

Su intención «no es mostrar el desastre, sino que esto es lo que hay. He tenido en cuenta el papel de los artistas de ser testigos».

El camino que ha llevado al fotógrafo canadiense a África en cierto modo se inició en China, donde «comencé a trabajar para conocer el proceso de la globalización. He estado 12 veces y he visto un cambio. Me ha llamado la atención cómo China, aparte de hacer infraestructuras allí, tiene un papel en el hecho de que África forme parte de la cadena de suministros internacional».

Las fotografías de gran formato de Burtynsky muestran el elevado precio ambiental y social que pagan la fauna, los bosques y los pueblos indígenas por el desarrollo industrial. Con este proyecto, el autor busca concienciar sobre la necesidad de poner en marcha iniciativas a escala mundial para preservar el medio ambiente, «la fotografía tiene un importante poder para mostrar la realidad y llamar la atención; pero también aporta emociones a los datos científicos, como pueden ser los que da el IPCC».

Once países

La exposición recoge 22 obras el proyecto African Studies del artista canadiense, realizadas entre 2015 y 2019 en once países del África subsahariana, con las que reflexiona sobre paisajes sometidos a una rápida expansión industrial y productiva de Kenia, Etiopía, Ghana, Senegal, Sudáfrica, etc.

La logística necesaria para realizar un proyecto de estas características es compleja, «cada país tiene sus normas y, especialmente para las zonas sensibles. Aparte, en el terreno me muevo en helicóptero y los equipos necesarios, que incluyen drones, son voluminosos, y hemos llegado a ser hasta 12 personas».

Burtynsky, cuya obra se expone en museos internacionales como el Guggenheim de Bilbao, la Galería Nacional de Canadá o la Biblioteca Nacional de Francia, ha sido reconocido con el Premio PHotoEspaña 2023, como una figura clave de la fotografía internacional, y también por su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible desde antes de que estos conceptos se convirtieran en problemas de actualidad.

Asombro y compromiso

«Estoy seguro de que el asombro será un compañero constante durante todo el recorrido de la exposición», afirmó Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona en la presentación de la muestra. «Por la magnificencia y belleza impactante de los paisajes africanos captados por Burtynsky. Y asombro por la implacable huella que deja sobre ellos la actividad humana. Mejor dicho, -puntualizó Mollinedo-, por la actividad industrial deshumanizada y carente de una planificación que tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social justo».

Mollinedo puso de relieve la colaboración por sexto año consecutivo entre PHotoEspaña y Acciona, y destacó que «la compañía encaja en una exposición de estas características, porque las imágenes nos conmocionan y hacen pensar en la destrucción de ecosistemas de enorme valor. Y nos reafirman y comprometen a realizar nuestra actividad reduciendo los impactos ambientales y aplicando soluciones basadas en la naturaleza para contribuir a la regeneración de los territorios en los que actuamos».

«Mi intención no es mostrar el desastre, decir que esto es lo que hay», Edward Burtynsky.