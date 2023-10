Alerta ante un correo electrónico fraudulento sobre la vacuna contra la covid

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos ("phishing" en inglés) que intenta suplantar la identidad del Ministerio de Sanidad.

En concreto, los usuarios reciben un correo fraudulento que se envía desde una dirección que no pertenece al dominio oficial correspondiente al Ministerio, y con el asunto ''¡Tenemos un anuncio urgente sobre la dosis extra de vacuna!", "aunque no se descarta que puedan estar enviándose otros correos con otros asuntos parecidos o incluso diferentes", avisan desde Incibe.

El "mail" señala al usuario que ha sido seleccionado para recibir una dosis adicional de la vacuna contra la Covid-19 y, además, con la posibilidad de elegir la marca de la misma. "Para ello, simplemente deberá descargar un documento pulsando sobre un enlace facilitado en el propio correo. Sin embargo, dicho enlace descarga un archivo .zip que contiene un fichero malicioso", subrayan desde el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ante esta situación, el Incibe explica que el usuario que haya recibido el correo y pinchado en el enlace "habrá descargado y ejecutado un fichero malicioso" en el dispositivo, por tanto, deberá proceder a su desinfección siguiendo las pautas especificadas. Asimismo, aclara que si durante el proceso de desinfección surgen dudas, el ciudadano puede contactar con el equipo de gestión de incidentes de Incibe-Cert, donde "un técnico ayudará a resolver dudas".

Por último, el Incibe recomienda, ante fraudes tipo 'phishing', que los usuarios no abran "correos de usuarios desconocidos o que no haya solicitado", sino que los elimine directamente, además de no contestar a estos mails ni enviar información personal. También piden tener precaución al pinchar en enlaces y descargar ficheros adjuntos en correos, en SMS, mensajes en WhatsApp o en redes sociales, aunque sean de contactos conocidos.

Además, recomienda tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus o, en caso de duda, consultar directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza como pueden ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).