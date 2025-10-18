Alerta en Halloween: incautan bolsas de droga disfrazadas como caramelos de Los Simpson en el Reino Unido

Si ves una bolsa de dulces con personajes de Los Simpson en la compra de Halloween, es mejor que no dejes que tus hijos la coman. Aunque parecen inocentes, podrían esconder un ingrediente peligroso que ha encendido las alarmas en el Reino Unido.

La policía de Thames Valley emitió una advertencia tras incautar 99 paquetes de comestibles con cannabis en la oficina de reparto de Royal Mail en Wallingford, Oxfordshire. Los empleados detectaron un aroma sospechoso y alertaron a las autoridades, quienes también encontraron dos bolsas adicionales de cannabis.

Los paquetes, decorados con imágenes de Ned Flanders, Marge y Krusty con los ojos inyectados en sangre, contenían porciones de 500 mg en sabores como manzana ácida, sandía y frutos del bosque. Según la policía de Essex, estos comestibles pueden ser más potentes que el cannabis fumado y, en algunos casos, incluir sustancias ilegales o dañinas.

Los efectos pueden tardar hasta dos horas en aparecer, lo que dificulta detectar una sobredosis a tiempo. Entre los síntomas adversos se encuentran somnolencia, confusión, vómitos, ansiedad, ataques de pánico, alucinaciones, episodios psicóticos, paranoia, problemas respiratorios y cardíacos.

“Como Halloween está a la vuelta de la esquina, queríamos compartir cómo se ven estos paquetes por si sus hijos se topan con ellos pensando que son dulces normales”, publicó la policía en Facebook. “Revisen las compras de Halloween y estén alertas sobre el consumo de drogas, no solo en estas fechas, sino en general. Cuídense.”

La advertencia llega en un momento clave, cuando miles de niños recibirán golosinas en sus hogares. Las autoridades instan a los padres a inspeccionar cuidadosamente los productos y a reportar cualquier sospecha.