Un estadounidense residente en España visita su país natal y acaba discutiendo con una vecina: "Qué chalada está la gente aquí”

Nick, un creador de contenido estadounidense conocido por sus vídeos sobre la vida en España, ha contado en sus redes un episodio que le dejó frustrado durante una visita a su país natal. Lo que comenzó como un paseo tranquilo por el vecindario de su hermana en Estados Unidos terminó en un enfrentamiento que le hizo reafirmar su decisión de vivir en España.

El popular tiktoker, conocido como @spainwithnick, suele comparar en tono humorístico las costumbres españolas y estadounidenses. Sin embargo, en esta ocasión compartió una experiencia muy distinta. “Tengo la sangre hirviendo ahora mismo”, confesó en su vídeo, grabado tras un incidente mientras fotografiaba las decoraciones de Halloween en un barrio residencial.

Nick explicó que se había detenido en una acera para capturar las elaboradas decoraciones de una vivienda cuando una vecina salió de su casa y lo increpó. “Me preguntó qué hacía allí y, al decirle que solo tomaba fotos, empezó a insistir: ‘Tú vives en España, ¿entonces qué haces aquí?, ¿buscas problemas o vienes a robarnos?’”, relató. Aunque intentó explicarse, la mujer llegó a amenazar con llamar a la policía y le exigió abandonar la acera.

Del desconcierto a la indignación

El enfrentamiento dejó al creador de contenido sorprendido por lo que considera una muestra de desconfianza generalizada. “Si no quieres que la gente pare delante de tu casa, quizá no deberías llenarla de decoraciones”, respondió en el vídeo, visiblemente molesto. A su juicio, la reacción tiene que ver con el estilo de vida estadounidense: “Aquí la gente no camina. Si te ven andando o parando en la calle, enseguida sospechan”.

Nick comparó la situación con la tranquilidad que siente en España, donde asegura poder pasear sin miradas recelosas. “Qué chalada está la gente aquí, madre mía”, comentó tras el incidente, añadiendo que se sentía fuera de lugar en un entorno en el que la convivencia cotidiana parece regida por la sospecha.

El vídeo, que rápidamente se hizo viral, terminó con una frase que sintetiza su experiencia: “Por favor, que vuelva a España ya”. Su relato ha encontrado eco entre otros expatriados que, como él, afirman sentirse más cómodos lejos de su país de origen.