Alerta sanitaria por el aceite de oliva: inmovilizan dos muevas marcas por posible presencia de lampante

La alerta alimentaria por posible fraude en la comercialización de aceite de oliva virgen extra se extiende ya a trece marcas, según han informado la Consejería de Sanidad de Extremadura. Hasta el momento, la cantidad de aceite inmovilizado para su análisis y retirado de la venta asciende a los 68.000 litros. Las nuevas marcas son "Los Milagros" y de "Almazara Fernández".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, recibió el pasado 9 de marzo una alerta alimentaria a instancias de las autoridades sanitarias de Andalucía donde se especificaba que empresas sin número de registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial, estaban envasando aceite y distribuyéndolo en Extremadura y Andalucía. Las autoridades procedieron a retirar estos productos de la circulación, que estaban a la venta en mercadillos, negocios minoristas y gasolineras en formato de garrafa de 5 litros.

Los primeros resultados de los análisis de aceites en relación con esta alerta alimentaria confirmaron la presencia de aceite lampante con refinados, no apto para el consumo, en una marca, "Cortijo del Oro". Estos hechos constituyen un fraude y un delito contra la salud pública, por lo que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) ya lo ha traslado a la justicia.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó el pasado jueves que aunque se trata de "un caso puntual", estos los hechos no son "ninguna irregularidad administrativa, es una irregularidad penal", y que desde el Gobierno se está trabajando conjuntamente con la Junta de Extremadura, la de Andalucía y la Agencia de Seguridad Alimentaria porque "es fraude de consumo, pero es un fraude que va mucho más allá". Por ello, espera que una vez concluidas las investigaciones el ministerio fiscal "sea muy activo con esta causa porque es un tema que no nos podemos permitir".

Planas recordó que hace dos años se llevó al Consejo de Ministros y se aprobó la primera norma "tremendamente estricta" en materia de trazabilidad y comercialización de los aceites de oliva. Además, puso de manifiesto que España es país líder en aceite de oliva, el mayor productor del mundo, tanto en calidad como cantidad "y no nos podemos permitir ninguna falla".

El aceite lampante es aquel de peor calidad que otras variedades. Puede ser lampante por un problema en las aceitunas, porque hayan sido recogidas del suelo o bien, porque se encuentran demasiado maduras. No obstante, también puede ser un aceite lampante aquel que no es apto para el consumo debido a deficiencias en el proceso de elaboración, por lo que presenta valores de acidez o parámetros que no recomiendan su ingesta, informa FACUA.

Hasta la fecha, no hay identificada la presencia de un riesgo para la salud derivado del consumo de aceites comercializados objeto de esta alerta. Aún así, las autoridades sanitarias recomiendan que todo aquel que haya adquirido cualquiera de estos aceites se abstenga de consumirlo y se ponga en contacto con su Centro de Salud para que le informe sobre la evolución de la alerta y las actuaciones a llevar a cabo.

Las 13 marcas de aceite de oliva interceptadas son: