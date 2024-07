Alerta sanitaria: ordenan la retirada de un conocido salchichón ibérico y de bellota

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita a los ministerios de Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como finalidad actuar como centro de referencia de ámbito nacional en la evaluación de riesgos alimentarios y en la gestión y comunicación de aquéllos, especialmente en las situaciones de crisis o emergencia. Dentro del desarrollo de sus competencias ha ordenado la retirada de un conocido salchichón ibérico de una conocida marca de supermercados por ser un alimento no seguro.

AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por lasautoridades sanitarias de País Vasco, relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en varios productos de salchichón.

La información partió de un control interno de EROSKI, que comunicó la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. La empresa distribuidora publicó una nota sobre la retirada del salchichón cular cebo ibérico, que afecta a dos productos:

Salchichón bellota EROSKI SELEQTIA 80g envasado, con número de lote 1722410.

envasado, con número de lote 1722410. Salchichón cular cebo Ibérico EROSKI envasado. Los lotes afectados son todos los que tienen una fecha de caducidad anterior al 21 de agosto de 2024.

Imagen de uno de los formatos de salchichón comercializados Eroski

Este último producto se comercializa en diferentes formatos, de sobres y tablas preparadas, con las siguientes denominaciones y códigos de barras:

2610471XXXXXX SALCHICHÓN IBÉRICO EROSKI 200+200

2618306XXXXXX SALCHICHÓN IBÉRICO RCO EROSKI

2637379XXXXXX SALCHICHÓN IBÉRICO CULAR RCOF EROSKI

2651626XXXXXX SALCHICHÓN IBÉRICO CEBO EROSKI

2634689XXXXXX TABLA PEQUEÑA IBÉRICOS 225G EROSKI

2637017XXXXXX TABLA SURTIDO IBÉRICO RCO 120G EROSKI

2649512XXXXXX RCO SALCHICHÓN CULAR KG

2649522XXXXXX RCO TACOS SALCHICHÓN KG

Los 7 primeros dígitos del código identifican el producto, el resto de los números varían en función la tienda que lo envasa.

Según explica EROSKI en un comunicado, "hemos informado de inmediato a nuestro proveedor Jamones y Embutidos JAEM, así como a las autoridades competentes. Hemos procedido a la retirada de la venta de todas las unidades de estos productos".

Aún así, indican que "Si has comprado alguno de estos productos y tienes alergia a la leche o intolerancia a la lactosa, NO LOS CONSUMAS. Puedes entregarlos en tu tienda y te devolveremos el dinero. El consumo de estos productos no supone riesgo para el resto de los consumidores".

Desde AESAN explican que los productos se han distribuido en todo el territorio nacional y que esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Al igual que la cadena de supermercados, solicita que "como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia/intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos".

Envase de proteína de de la marca Iswari que ha sido retirado AESAN

Presencia de gluten en proteína en polvo procedente de Portugal

AESAN también alertó el pasado 17 de julio de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, relativa a la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de proteína en polvo. La información procede también del autocontrol de la propia empresa, comunicó la incidencia a las autoridades competentes.

El producto implicado es SUPER VEGAN PROTEIN de 250 gramos de la marca Iswari, envasado en una bolsa de plástico. los lotes afectados son L2260PA2406 y L2110PA2405, con el código de barras 5600872803843 y fecha de caducidad del 30/09/2025

Según AESAN, han sido distribuido en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, C. Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.