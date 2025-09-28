Un alpinista muere en China al caer 200 metros tras quitarse el arnés para una foto

Un montañero de 31 años perdió la vida en Nama Peak, en la provincia china de Sichuan, tras soltarse de su cuerda de seguridad para hacerse unas fotografías. El accidente se produjo cuando resbaló en una pendiente helada y cayó aproximadamente 200 metros, un desenlace presenciado por sus compañeros de expedición.

Según detallaron medios locales como el Shanghai Daily, el alpinista se había apartado de la ruta establecida y se desató del arnés cerca de una grieta, sin utilizar equipo esencial. Al perder el equilibrio, se precipitó montaña abajo. Parte del suceso quedó grabado en vídeo y se viralizó en redes sociales, generando conmoción dentro y fuera del país.

El Nama Peak, de 5.588 metros, forma parte del macizo del Monte Gongga y está considerado un ascenso técnicamente exigente. La ruta requiere aclimatación, experiencia y el uso de materialespecializado (arnés, crampones, cuerdas y herramientas de hielo) para garantizar la seguridad en un terreno glacial y expuesto a condiciones meteorológicas cambiantes.

El accidente ha vuelto a poner sobre la mesa los peligros de anteponer las fotos a la seguridad en lugares peligrosos la alta montaña, un entorno en el que cualquier descuido puede resultar mortal. Los expertos insisten en la importancia de no bajar la guardia y mantener siempre las medidas de protección.

Las autoridades locales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Por el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni posibles sanciones vinculadas al acceso a esta zona protegida.