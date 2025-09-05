O lo amas o lo odias: el plato marino más inesperado de Mercadona

Mercadona, el gigante de la distribución valenciana, ha vuelto a sorprender a sus clientes más sibaritas con una novedad en su sección de platos preparados. Se trata de un innovador plato de sepia en salsa Mery, un formato listo para consumir que promete convertirse en la solución ideal para quienes buscan una comida rápida sin renunciar a la calidad y el sabor casero.

Asimismo, la piedra angular de esta propuesta culinaria reside en la materia prima principal: la sepia. Los responsables de su desarrollo han puesto un énfasis especial en garantizar que el cefalópodo empleado sea de excelente calidad y frescura, un requisito indispensable para que este tipo de elaboraciones consiga conquistar el paladar del consumidor español.

Por otro lado, la salsa Mery que acompaña a la sepia es otro de los pilares fundamentales que aportan el toque distintivo. Preparada siguiendo la receta más tradicional y mediterránea, sus ingredientes son sencillos pero efectivos: perejil fresco, un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra, ajo y un matiz cítrico proveniente del zumo de limón. Esta combinación aromática busca realzar el sabor de la sepia, ofreciendo una experiencia gustativa equilibrada y muy apetecible.

Precios y formatos del nuevo snack marino

En este sentido, el nuevo plato ha sido diseñado para adaptarse a diferentes momentos y necesidades de consumo. Se presenta en prácticas bandejas de 250 gramos, con un precio fijado en 5,75 euros, ideales para una ración individual o como aperitivo. No obstante, para aquellos que prefieran compartir o disponer de una porción más abundante, Mercadona también lo ha puesto a la venta en formatos de 500 gramos, que tienen un coste de 9,75 euros.

La cadena de supermercados sigue consolidando su apuesta por las soluciones culinarias de cara al día a día, una tendencia cada vez más extendida entre los hogares españoles. Esta nueva opción se suma a un catálogo ya extenso de platos listos para calentar y servir, buscando satisfacer la demanda de los consumidores que priorizan la comodidad sin renunciar al gusto por la buena mesa.

Además, este lanzamiento no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para ofrecer alternativas saludables y sabrosas a sus clientes. La facilidad de preparación de este tipo de productos, que solo requieren un rápido calentamiento, los convierte en aliados perfectos para la vida moderna, permitiendo disfrutar de una comida completa y de calidad en cuestión de minutos.