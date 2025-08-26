Así está la situación de los incendios forestales en Asturias

Asturias combate este martes un total de seis incendios forestales, de los cuales tres permanecen activos y tres se encuentran estabilizados, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los focos activos se localizan en Degaña, en Genestoso (Cangas del Narcea) y en Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes). En Degaña, los esfuerzos se centran en defender la línea divisoria con Castilla y León, así así como las zonas activas hacia el concejo. En las labores participan efectivos de Bomberos de Asturias, dos brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF) de Tineo, las BRIF de Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y siete medios aéreos, entre ellos un avión bombardero y varios helicópteros del MITECO y las BRIF. Además, se han desplegado cuatro bulldozer y tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidades de entre 12.000 y 16.000 litros, informó el SEPA.

En Genestoso, donde el fuego proviene del incendio declarado en Orallo (León), los trabajos se concentran en la cabeza del fuego, en dirección a la braña de Xunqueiras. Aquí participan Bomberos de Asturias, la UME, una empresa forestal, una retroaraña y dos helicópteros.

Por su parte, en el incendio de Somiedo, el operativo trabaja en la extinción pequeños focos dentro del perímetro ya quemado, concretamente entre el Pico Mocosu y Gúa. Participan Bomberos de Asturias, Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales, con apoyo de dos helicópteros.

Incendios estabilizados

Respecto a los incendios estabilizados, el SEPA señala que se trata de los fuegos de La Uña/Arcenorio (Ponga), Camarmeña (Cabrales) y el de Tuña/Merillés (Tineo). En todos ellos continúan las labores de vigilancia y enfriamiento para evitar reactivaciones, con presencia de bombero, brigadistas forestales y personal del Medio Natural.