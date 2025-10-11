Así se llama la persona con el nombre más largo del mundo: tiene más de 2.000 palabras

Laurence Gregory Watkins, natural de Auckland, cambió legalmente su nombre en 1990 para incluir un total de 2.253 palabras únicas. Dos años después, Guinness World Records le concedió el título del nombre más largo del mundo, distinción que sigue figurando en sus registros, según informa People.

Watkins tenía 24 años en el momento del cambio y trabajaba entonces en una biblioteca. Explicó a Guinness World Records que seleccionó sus numerosos segundos nombres tras consultarlos en libros o inspirándose en recomendaciones de sus compañeros. “Siempre me fascinaron los récords inusuales y peculiares que buscaban algunas personas y realmente quería ser parte de esa escena”, relató.

El neozelandés añadió que leyó el Libro Guinness de los Récords Mundiales “de principio a fin” en busca de una marca que pudiera superar, y concluyó que la única posible era añadir más nombres que el poseedor actual. Su solicitud fue aprobada en primera instancia por un tribunal de distrito, pero después rechazada por el Registrador General. Finalmente, un tribunal superior avaló el cambio de nombre.

Un récord vigente desde 1992

El nombre completo de Watkins apareció por primera vez en el Libro Guinness de los Récords de 1992. La organización explicó en una publicación sobre el caso que la extensión del nombre impedía reproducirlo íntegramente: “Ah, y si se preguntan por qué no hemos incluido su nombre completo aquí, es porque todavía estaríamos escribiéndolo ahora”, señaló Guinness World Records.

Según People, la revista contactó con la institución para obtener el listado completo de los 2.253 nombres legales de Watkins, aunque no obtuvo respuesta inmediata. Treinta y cinco años después, el neozelandés mantiene oficialmente el récord del nombre más largo del mundo.