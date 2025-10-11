Quién era Fede Dorcaz, el modelo y cantante asesinado a tiros mientras viajaba en coche en México

El mundo de la música urbana mexicana está conmocionado tras el asesinato de Fede Dorcaz, un modelo y cantante emergente que perdió la vida tras ser tiroteado mientras viajaba en coche en el estado de Sonora (México). El joven artista, que se encontraba en pleno ascenso dentro de la escena musical, fue atacado por individuos armados cuyo paradero aún se desconoce.

El ataque tuvo lugar mientras Dorcaz viajaba en coche por una carretera local, cuando un grupo de hombres abrió fuego desde otro vehículo en marcha. El tiroteo fue tan violento que el artistamurió prácticamente en el acto. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La policía estatal ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por ahora no hay detenidos y se barajan varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas o un ataque dirigido relacionado con su entorno personal o profesional. Las cámaras de seguridad de la zona podrían resultar determinantes para identificar a los responsables.

Fede Dorcaz, de poco más de 20 años, había ganado notoriedad en los últimos años gracias a sus colaboraciones en el ámbito del reguetón y la música urbana. También desarrollaba una carrera como modelo e influencer, con una presencia cada vez mayor en redes sociales, donde compartía tanto su trabajo artístico como aspectos de su vida personal con miles de seguidores. Su imagen fresca y su estilo musical lo habían convertido en una de las promesas emergentes de la escena mexicana. Nacido en Argentina, se trasladó con sus padres a Palma de Mallorca (España) a los 13 años, y desde hace dos residía en México, donde buscaba nuevas oportunidades profesionales. Precisamente, este lunes estaba previsto el estreno de la nueva temporada del programa “Las Estrellas Bailan en Hoy”, en el que Dorcaz iba a participar junto a su pareja, Mariana Ávila.

“Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país... gracias por la oportunidad, mi primer ‘reality show’”, declaró el modelo durante su presentación en el programa. Tras conocerse la noticia de su asesinato, el espacio televisivo quiso mostrar sus condolencias: “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila”, expresó la producción en un comunicado.

La noticia de su muerte ha causado una profunda conmoción entre sus fans y compañeros de profesión, que han llenado las redes sociales de mensajes de despedida y denuncias contra la violencia que golpea al mundo del espectáculo en el país. Mientras tanto, la familia del artista ha pedido respeto y privacidad en estos momentos tan delicados.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades han asegurado que emplearán todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque que acabó con la vida del artista.