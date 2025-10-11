Muere un instructor de paracaidismo en EE UU tras quedar enganchado al avión durante un salto en tándem

Un instructor de paracaidismo falleció el sábado en un accidente ocurrido durante un salto en tándem en Nashville, Tennessee, EE UU. La víctima, identificada como Justin Fuller, de 35 años, cayó al vacío sin paracaídas después de quedar atrapado en el avión del que se disponía a saltar junto a un estudiante, según confirmaron las autoridades locales.

El suceso tuvo lugar durante una actividad organizada por la empresa Go Skydive, cuyo vuelo partió del aeropuerto John C. Tune. De acuerdo con las primeras informaciones, el arnés de Fuller se habría enredado en el exterior del avión en el momento del salto, lo que provocó que el instructor quedase retenido brevemente antes de precipitarse al vacío. La Policía Metropolitana de Nashville informó de que su cuerpo fue localizado horas más tarde en una zona boscosa de las inmediaciones.

El estudiante que saltaba con él sobrevivió. Las autoridades indicaron que fue hallado consciente y en condición estable tras quedar suspendido en un árbol. Según fuentes citadas por el canal Fox 17 News, el instructor pudo haberse liberado deliberadamente para salvar la vida de su alumno, cuyo paracaídas permanecía sujeto al arnés. Otros tres paracaidistas que participaban en el mismo vuelo completaron sus saltos sin incidentes.

Investigación sobre las causas del accidente

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Los primeros exámenes no detectaron defectos en el equipo del estudiante ni en los sistemas de apertura del paracaídas. Las autoridades trabajan ahora para determinar si un fallo mecánico o un error en el procedimiento provocaron el accidente.

Justin Fuller, conocido por sus compañeros como “Spidey”, era un instructor experimentado y había manifestado en redes sociales su pasión por enseñar paracaidismo. En una de sus últimas publicaciones escribió: “Enseñar a la gente a hacer paracaidismo siempre ha sido, en mi opinión, el trabajo más gratificante en la zona de salto. Verlos descubrirlo y empezar a volar con sus cuerpos es siempre un momento conmovedor”.