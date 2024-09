Esta es la edad adecuada para que los niños vayan solos al colegio, según la Asociación Española de Pediatría

La vuelta al colegio es un momento emocionante y lleno de expectativas para los niños y sus familias. Tras las vacaciones, los pequeños se reencuentran con sus amigos, retoman las rutinas escolares y se enfrentan a nuevos desafíos académicos.

Sin embargo, para algunos niños, este regreso también marca una etapa importante en su desarrollo: el momento de ir solos al colegio. Este paso simboliza un gran avance en su independencia y confianza, aunque para muchos padres puede generar preocupación.

Así, la autonomía en el camino al colegio no solo ofrece beneficios, como fomentar la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones, sino que también implica la necesidad de preparar a los niños para que lo hagan de forma segura y responsable. De esta manera, cuando ha llegado este momento, muchos padres se han preguntado si realmente sus hijos tenían o no la edad suficiente como para hacerlo solos.

Por ello, la Asociación Española de Pediatría ha querido pronunciarse al respecto y proponer una edad mínima para que los niños puedan empezar a ir solos a la escuela, sin necesudad de que seas los padres quienes los acompañen, como vendría siendo habitual.

No hay una edad marcada por ley, es sentido común

El blog 'Consumer', de la cadena de supermercados Eroski, recoge este pronunciamiento de la Asociación Española de Pediatría que, a su vez, explica que no hay una edad establecida por ley y que debe ser el sentido común el que guíe a los padres a permitir ir solos a sus hijos a la escuela.

En este sentido, la Asociación Española de Pediatría recomienda que sea a partir de los 11 años cuando los padres permitan ir solos a sus hijos al colegio, ya que es a partir de esa edad cuando los más pequeños tienen sus habilidades de orientación espacial completamente desarrolladas, además de que ya están preparados para afrontar los peligros que puede llegar a suponer transitar solo por la calle. Sin embargo, la Asociación señala que todo ello no depende solo de la edad, sino de "su madurez y de la situación del centro escolar".

¿Qué necesita un niño para ir solo a clase?

Para que un niño haga el camino al colegio solo, las asociaciones pediátricas recomiendan que reúna una serie de recomendaciones, tales como que sea lo suficientemente maduro como para que sepa reaccionar ante cualquier situación, que sea responsable e, incluso, que tenga unas nociones básicas en seguridad vial. Todo ello sumado a la distancia a la que se encuentre el colegio del hogar.

Si el niño reúne estos 'requisitos' y sus padres deciden dejarle ir solo a clase, tendrán que tener en cuenta que deberán explicar al niño al detalle la señalización básica de tráfico, que no se distraiga con el móvil, sobre todo al curzar algún paso de peatones y, lo más importante, que no haga caso a ningún desconocido y no se vaya con él.

Además, el citado blog recomienda vestir al niño con algún elemento de un color llamativo, como por ejemplo la mochila, para que, en días de poca visibilidad, sobre todo en invierno, el pequeño sea perfectamente reconocible y se le vea con claridad.