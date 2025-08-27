Asturias evacúa seis pueblos ante la gravedad y rapidez del incendio de Ibias

La gravedad del incendio declarado en la tarde de este martes en San Antolín de Ibias obligó a evacuar de forma preventiva los pueblos de Villamayor y Villarcebollín, así como a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, informó esa misma noche tras la reunión del Centro de Coordinación Opertaiva Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado. Añadió que se trataba del fuego que avanza con mayor rapidez de todos los registrados recientemente en el Principado, debido a la velocidad del viento, lo que provocaba que superara las defensas forestales de las que disponían los pueblos.

Los trabajos de los servicios de emergencia se centran en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi ha tomar decisiones que son "difíciles", según explicó Barbón.

"Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego", detalló Barbón, quien subrayó la "gravedad" de la situación.