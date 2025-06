Las autonomías preparan el cierre de miles de camas y quirófanos por la falta de refuerzos de personal de la sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que las comunidades autónomas ya preparan el cierre de miles de camas en hospitales y quirófanos como consecuencia de la falta de refuerzos de personal de la sanidad durante los meses de verano, y que se notará de modo especial a partir del 1 de julio, cuando las plantillas comiencen a cogerse sus vacaciones estivales.

Tal y como han constatado nuestros delegados en toda España, el resultado será que miles de camas de hospitales, de urgencias, servicios de cirugía, consultas hospitalarias y de otros servicios en todo el país cerrarán, y además muchos centros de salud no tendrán actividad por la tarde por falta de plantilla, lo que se notará de manera especial en aquellas zonas de especial afluencia turística y tendrá como consecuencia el incremento de las listas de espera. CSIF denuncia la opacidad de las comunidades autónomas en hacer públicos sus planes de refuerzo y de contingencia, a pesar de nuestras reiteradas peticiones y de las demás organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de la Sanidad.

En este sentido, las comunidades autónomas han facilitado datos disgregados por hospitales y servicios, sin que haya una estructura homogénea que permita comparar los datos con años anteriores, lo que impide realizar un diagnóstico claro sobre los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS) para atender a la población durante los próximos meses de verano.

Según datos de la Seguridad Social recogidos por CSIF, en mayo solo se han creado 5.589 puestos de trabajo en la sanidad, frente a los 13.202 del pasado año, es decir, menos de la mitad. Tampoco hay personal disponible en las bolsas de contratación de algunas categorías, principalmente especialistas tanto de enfermería y medicina, por lo que será muy difícil sustituir al 100 por 100 de las plantillas por vacaciones. Esta situación obligará a las comunidades autónomas a cerrar camas hospitalarias, retrasar pruebas y cirugías no urgentes, unificar unidades, cambiar turnos y a trasladar a médicos de centros de salud a zonas costeras para cubrir consultas por las tardes.

Estos son algunos de los ejemplos de la situación por comunidades autónomas:

COMUNIDAD VALENCIANA

La falta de previsión en los planes de vacaciones ha vuelto a provocar el cierre de centros. Desde CSIF tememos que se produzca a lo largo del verano situaciones de saturación en urgencias de servicios hospitalarios, sobre todo en zonas costeras, precisamente por esa falta de la dotación necesaria en centros de salud y en consultorios auxiliares.

MADRID

El Hospital Gregorio Marañón cerrará de media una de cada cuatro camas durante julio y agosto, y las camas postcirugía se mantendrán abiertas en un 80 por ciento en los mismos meses. También se prevén cierres en el Hospital Infanta Cristina e Infanta Sofía. Por su parte, el Hospital Carlos III cerrará el 30 por ciento de sus camas.

En cuanto a la situación en la Atención Primaria, CSIF Madrid advierte del riesgo de colapso por la falta de médicos de Familia, enfermeros/as y matronas por vacaciones, permisos, bajas, etc. En concreto, la Consejería de Sanidad apenas va a cubrir el 9 por ciento de las vacantes de médico de familia y el 8 por ciento en pediatría, mientras que el porcentaje de matronas será inferior al 50 por ciento.

CATALUÑA

Como cada año, los hospitales vuelven a reducir su actividad en verano. El principal problema es la falta de personal para cubrir todas las necesidades del hospital por la falta de inversión presupuestaria. También prevemos situaciones de saturación en urgencias en zonas turísticas.

GALICIA

Está previsto que durante los meses de verano se cierren 322 camas en los hospitales de la comunidad autónoma. En cuanto a camas quirúrgicas y quirófanos, se intentarán mantener abiertos el mayor número.

LA RIOJA

Algunas zonas del Hospital de San Pedro (Logroño) permanecen cerradas, lo que está obligando al personal de la sanidad (médicos, enfermeros/as, TCAES, técnicos de todas las categorías, etc.) a doblar turnos, encadenar guardias y superar ampliamente su jornada laboral para cubrir los servicios del hospital.

ARAGÓN

Como cada año, se prevé el cierre de camas. En esta ocasión será de 682 -tanto de hospital como quirúrgicas-, un 14 por ciento más que el pasado año. En cualquier caso, la falta de plantilla para los próximos meses es un hecho, ya que el próximo 6 de julio terminan contrato 1.400 sanitarios y de momento se desconoce si cesarán definitivamente o si los puestos se consolidarán. Hay servicios que corren serio peligro, como la unidad de ictus, si no se cubren estos contratos.

ANDALUCÍA

CSIF Andalucía lleva años alertando de la pobre cobertura de sustituciones que la sanidad andaluza tiene durante sus periodos vacacionales y este año la situación se repite. En prácticamente todas las categorías hay un preocupante descenso en las incorporaciones sobre todo en los facultativos especialistas, donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contratará este año casi un 18 por ciento menos que en el verano del 2024, lo que afectará especialmente en las zonas costeras de especial afluencia turística.

El resultado es que, de los 1.513 centros de salud de Andalucía, tan solo uno de cada cuatro abrirá por la tarde durante los meses de verano. La actividad quirúrgica se reducirá un 25 por ciento, mientras que la hospitalaria se mantendrá en un 75 por ciento.

CASTILLA-LA MANCHA

CSIF teme que la cifra final de camas cerradas supere incluso las 200 del pasado año debido a la falta de personal sanitario. Denunciamos además que las contrataciones previstas serán insuficientes, a pesar de la apertura de la bolsa de trabajo estival, por las restricciones en las incorporaciones de todas las categorías, lo que causará una sobrecarga laboral en las plantillas: no se están cubriendo las bajas por incapacidades temporales o vacaciones, lo que provocará un deterioro de la calidad asistencial, aumento de la lista de espera en Atención Primaria y Especializada, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

ASTURIAS

CSIF prevé el cierre de más de 300 camas en hospitales durante los próximos meses, incluso llegando al cierre de una o dos plantas hospitalarias en algún centro. En cuanto a la situación de camas quirúrgicas y actividad hospitalaria, el mes de julio será normal, pero en agosto caerá en la mayoría de los centros (en algunos casos se reducirá la programación durante dos meses completos, lo que incidirá en un aumento de la lista de espera).

La cobertura de personal de refuerzo es claramente insuficiente. La mayoría de contratos se limitan a cubrir mínimos y en muchas zonas se traslada el exceso de trabajo al personal en activo (la falta de previsión está provocando la denegación de permisos sin sueldo). Por si fuera poco, la escasez de profesionales en las bolsas de empleo se agrava cada verano.

EXTREMADURA

CSIF Extremadura denuncia que los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre contrataciones y cierre de unidades previstas están disgregados y son incompletos, por lo que un año más carecemos de información real y completa sobre un plan de contingencia vacacional.

Por centros, el Hospital Perpetuo Socorro (Badajoz) cerrará en agosto la mitad de su UCI y la Unidad de Reanimación, mientras que la unidad de Traumatología también cerrará en agosto, así como el bloque quirúrgico de Cirugía Ortopédica y Traumatología. La Unidad de Ginecología del Hospital Materno Infantil (también en Badajoz) permanecerá cerrada del 15 de julio al 14 de septiembre, y la actividad quirúrgica de este centro se reducirá hasta el 35 por ciento.

En cuanto al Área de Salud de Cáceres, se prevé que la actividad quirúrgica del Hospital Universitario sea del 60 por ciento en julio, del 40 por ciento en agosto y del 60 por ciento en septiembre, mientras que las consultas externas del Hospital San Pedro de Alcántara bajarán al 40 por ciento durante el periodo estival.

CANTABRIA

CSIF advierte que la falta de refuerzos de plantilla obligará al cierre de muchos consultorios rurales y mantendrá en mínimos los centros de salud. En cuanto a la situación de camas quirúrgicas y actividad hospitalaria, se prevé el cierre de un 20 por ciento de las camas quirúrgicas.

CASTILLA Y LEÓN

No se esperan contrataciones de licenciados especialistas al no haber nadie en las bolsas de empleo. En cuanto a la reorganización sanitaria, la Consejería de Salud ha dado orden de no cerrar centros de salud, aunque en Burgos algunos han empezado a hacerlo por la tarde. Además, se está procediendo a la reordenación temporal de recursos para reforzar las zonas con más afluencia. Por último, se prevé un descenso de la actividad quirúrgica con cierre de plantas durante una media de dos meses.

BALEARES

CSIF calcula que en agosto se cerrarán un máximo de 150 camas por falta de médicos, enfermeros/as y otros profesionales de la sanidad. Además, en algunas áreas de salud se han previsto refuerzos de los equipos de Atención Primaria.

MURCIA

Desde CSIF pedimos que se cubran la totalidad de vacantes que van a producirse por vacaciones y bajas que se producen cada verano, y no alrededor del 40 por ciento, como viene ocurriendo hasta ahora. Esta escasez de plantilla conlleva una sobrecarga para todo el personal de la sanidad y obliga a cerrar consultorios y plantas de hospitalización en zonas de interior.

Desde CSIF exigimos una información explícita sobre los planes de contingencia estival en todas las CCAA, y que desde el Ministerio de Sanidad se inste a los diferentes servicios de Salud a la sustitución y contratación del 100 por 100 de los efectivos de recursos humanos en todas las categorías para evitar la saturación en servicios de urgencias hospitalarias y extra hospitalaria, extensas listas de esperas y cierre de camas que conllevarían una calidad asistencial que no merecen los usuarios y pacientes. Todo esto desemboca además en una sobrecarga en los profesionales de la sanidad, que ya habitual pero que se agrava en los periodos vacacionales.