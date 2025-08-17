Invitar amigos a la piscina comunitaria podría costarte dinero, según advierte un experto

El verano trae consigo en muchas urbanizaciones el uso compartido de la piscina comunitaria, un espacio ideal para refrescarse durante los días de calor. Sin embargo, si planeas invitar a familiares o amigos que no forman parte de la comunidad, podrías encontrarte con obstáculos inesperados. Así lo advierte el experto financiero Sergio Gutiérrez, quien asegura que, si la normativa lo permite, los vecinos podrían incluso prohibirte el acceso o imponer un cargo extra por llevar invitados.

De acuerdo con Gutiérrez, una mayoría simple en una junta vecinal puede aprobar una cuota adicional para visitantes, destinada a compensar los gastos extra derivados de su presencia: limpieza, seguridad o posibles reparaciones de la piscina. En caso de que los estatutos comunitarios prohíban expresamente la presencia de visitantes, se requeriría un voto unánime para modificar dicha norma.

Normas de la comunidad y cómo evitar conflictos vecinales

La clave, señala el experto, está en revisar los estatutos de cada comunidad y las decisiones tomadas en junta, ya que no existe una regla única que aplique a todas las urbanizaciones. En algunos casos se permite llevar invitados con normalidad, mientras que en otros se establecen límites claros o se aplican tarifas específicas para evitar abusos.

En resumen, las normas de la comunidad pueden decidir si compartir un día de piscina con amigos es algo sencillo o si supone límites e incluso un coste extra. Por eso, el experto aconseja informarse antes de invitar a alguien para evitar problemas con los vecinos.