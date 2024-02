Bildu y el PSOE de Pamplona rechazan convocar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate

La plaza Consistorial de Pamplona ha acogido un minuto de silencio por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, uno de ellos vecino del valle de Egüés, convocado en solitario por UPN y PPN al no haberse logrado un acuerdo de la Junta de Portavoces del Consistorio pamplonés en ese sentido, informa Efe. El Ayuntamiento de Pamplona aprobó este domingo una declaración en la que todos los grupos se solidarizaban con las familias de los guardias civiles fallecidos, pero en la que no se incluyó este minuto de silencio porque solo UPN y PPN estaban a favor de él.

Ante la negativa del resto de formaciones finalmente decidieron convocarlo en solitario, si bien al acto han acudido también concejales del PSN-PSOE. Entre los asistentes se encontraban además representantes de Vox y varias decenas de ciudadanos. El minuto de silencio ha concluido con un prolongado aplauso, en el que se ha escuchado un "viva la Guardia Civil".

Desde el equipo de gobierno local, el concejal Joxe Abaurrea (EH Bildu) ha manifestado en rueda de prensa que su trabajo institucional "ha consistido fundamentalmente en la elaboración y difusión de un texto que se hizo por unanimidad". Al respecto ha puntualizado que al tomar esa decisión se tuvo en cuenta que el protagonismo fundamental de las movilizaciones recayera en Egüés, localidad de la que era vecino el guardia civil David Pérez y "donde había que poner el foco de atención". "En estas situaciones la unanimidad es reflejo del esfuerzo que hacemos por dar un mensaje unívoco y general por parte del Ayuntamiento. Además seguramente su entorno, la propia familia lo agradecerá", ha concluido.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, tras la concentración, la portavoz de UPN en el Ayuntamiento, Cristina Ibarrola, ha lamentado que el resto de grupos municipales no hayan querido sumarse a la convocatoria de este minuto de silencio, que consideraban necesario para manifestar el "rechazo y la condena de estos acontecimientos".

En ese mismo acto, el portavoz municipal del PPN, Carlos García Adanero, ha considerado "un error" que el resto de grupos no hayan apoyado este acto en un momento en el que es preciso apoyar a la familia de los agentes, a "esa valiente esposa, desde luego a sus hijos y también al conjunto de la Guardia Civil". Ha remarcado que no se puede hacer quitar el foco de "la aberración" que supone lo sucedido, puesto que se ha mandado a "la Guardia Civil a pelear con una barquita contra una gente que está súper preparada" tras lo que ha sostenido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no debería seguir ni un minuto más en su puesto".

“No me planteo dimitir”

Este lunes el ministro del Interior ha defendido la gestión de su departamento en la lucha contra el narcotráfico en la zona de Campo de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles y ha asegurado que no se plantea dimitir, después de que varias asociaciones de guardias civiles, entre ellas la AUGC, la AEGC y JUCIL, y algunas formaciones políticas como el PP y Podemos lo hayan reclamado. “No me planteo dimitir”, dijo Marlaska de forma clara al ser preguntado al respecto en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) durante la entrega de Medallas al Mérito de Protección Civil, en la Escuela Nacional de Protección Civil.

El titular de Interior señaló que el asesinato el viernes de los dos guardias civiles en Barbate “son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes”, al tiempo que destacó que los presuntos autores de lo ocurrido fueron detenidos “en las horas posteriores” al ataque. También se refirió a que otro motivo para no dimitir es “el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años” tanto en plantilla de los cuerpos policiales como el Plan del Campo de Gibraltar.

Preguntado por el momento vivido en la capilla ardiente del guardia civil David Pérez instalada en la comandancia de Pamplona, cuando su viuda rechazó la medalla que le iba a imponer, el ministro ha evitado hacer ningún comentario y ha mostrado su respeto a los sentimientos de las víctimas. "Están en su absoluto derecho y a los demás solo nos cabe respetarlo y seguir trabajando contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada y para evitar que sucesos como los que acontecieron el viernes a la tarde vuelvan a repetirse", ha manifestado.