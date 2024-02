Feijóo propone trasladar los sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional y exige la dimisión de Marlaska

Después de que el pasado viernes fueran asesinados dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado este lunes a Barbate donde se ha reunido con las asociaciones de guardias civiles, sindicatos policiales y de prisiones a los que ha garantizado en reiteradas ocasiones que "vamos a trabajar para que lo que ha ocurrido en Barbate no se olvide".

Tras la reunión, el líder del PP ha comparecido ante los medios donde las primeras palabras han sido pésame y solidaridad para las familias y huérfanos de los dos guardias civiles asesinados en situación de "indefensión" por narcotraficantes con antecedentes penales y también ha recordado a los guardias civiles que aún siguen heridos.

Destacó que tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos policiales coinciden en que llevan mucho tiempo advirtiendo de la falta de medios, de efectivos, concretando y describiendo el problema que se vive en la zona de Cádiz. Recordó que, desde 2018 existía un plan que se redactó para declarar el Campo de Gibraltar como "zona de especial singularidad" lo que conlleva más medios y más efectivos, con la retribución correspondiente, "pero desde entonces se ha abandonado la zona". Para Feijóo "el Estado ha renunciado a proteger una parte del territorio", denunció, al tiempo que destacó que el PP llevaba el reconocimiento de zona de especial singularidad en su programa electoral ya que policías y guardias civiles llevan mucho tiempo advirtiendo de que éste era un "punto negro". "El Gobierno actual no ha atendido las necesidades y es algo público y notorio", insistió.

Cese o dimisión

El líder del PP también ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en la mañana del viernes se presentó en Cádiz asegurando que "todo está bien" mientras que por la tarde, "se ve a los guardias civiles en una pequeña zodiac intentando frenar a unos delincuentes, y se vio como fueron arrollados y lo único que tenían era su vida para mantener su seguridad . En ningún caso es de recibo".

Para el jefe de la oposición no es suficiente la reprobación de Grande-Marlaska que llevarán al Congreso y al Senado por lo que se une a la reclamación de los policías y guardias civiles y ha exigido la dimisión o el cese del ministro del Interior."No puede seguir siendo ministro del Interior del Gobierno de España. No solo porque lleva acumulando asuntos muy oscuros -como la valla de Melilla, los presos de ETA y las filtraciones de Interior sobre las víctimas, la falta de medios necesarios para luchar contra el narcotráfico- sino porque, criticó, el presidente del Gobierno en la noche de luto se va a un festival de cine.

Feijóo reclama que Grande-Marlaska "se vaya o le cesen. Mañana es martes, y hay Consejo de Ministros. Marlaska no se puede sentar en el Consejo de Ministros. Si yo fuera el presidente del Gobierno le daría dos opciones: o que dimitiera o le cesaría. Si no es así, el responsable es el presidente del Gobierno".

Propuestas

Feijóo también ha anunciado que ha consensuado con los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles además de con la Junta de Andalucía y autoridades locales que sea declarado de una vez por todas la zona como de "especialidad singularidad" con toda la necesidad que requiere además del complemento retributivo que requiera. El líder del PP garantizó que esto será aprobado en el Senado ya que cuentan con la mayoría absoluta de la Cámara y llevarán a los responsables de Interior para que comparezcan. "No nos vamos a olvidar de lo de Barbate", insistió.

También, ha propuesto que se trasladen los sumarios de "especial gravedad" a la Audiencia Nacional porque, recuerda, "tienen medios y recursos y están acostumbrados a actos de kale borroka, de terrorismo y de delincuencia como estos. Por tanto, dijo, "sabiendo que en la zona están trabajando con absoluta determinación, hemos llegado a la conclusión de la importancia de trasladar sumarios a la Audiencia Nacional para lo que propondrán la modificación de un artículo de la ley con el fin de que se pueda así dar traslado de los mismos con el fin de dar "mayor protección a las Fuerzas de Seguridad del Estado".