El "boom" de las parejas de conveniencia ante la ruina de ser soltero

Aquel dicho de que «por el interés, te quiero Andrés» cobra ahora más sentido que nunca cuando analizamos la «supervivencia parejil» más allá de reclamos amorosos o pasionales. El elevado coste de la vida ha hecho que muchas personas se vean «obligadas» a encontrar su media naranja para poder permitirse la compra de una casa, pagar un alquiler, un coche, tener hijos y demás inversiones de futuro afectivo-materiales que, de ser «singles», no podrían permitirse. Y es que el peaje de vivir solo conlleva que el gasto medio por persona sea un 85% mayor para los solteros. Es probable que cuando lean esto haya solteros que se lancen en busca de «partenier» o emparejados en crisis que se piensen dos veces poner fin a la relación. Que haberlos, haylos. Según un estudio realizado por Raisin, el 37% de los españoles asegura que sigue en su relación o conoce a alguien que lo hace por motivos económicos.Y no es para menos.

Veamos los datos: una persona soltera se gasta 764 euros más que una en pareja al mes. Seguimos: un soltero necesita ganar al menos 50.000 euros anuales para disfrutar del mismo nivel de vida que una pareja en la que cada uno gana unos 27.000 anuales. Así pues, el vínculo económico es clave a nivel conyugal y, por lo tanto, un 21% de los españoles considera que su relación cambiaría si mejorara su situación financiera, y un 11% que, en ese caso, su relación terminaría.

"Es algo preocupante"

«Los solteros deben cubrir el total de los gastos del hogar, como el alquiler, las facturas de electricidad, agua, gas, internet y la cesta de la compra, mientras que las parejas tienen la ventaja de compartir estos desembolsos. Además, productos como los alimentos son más económicos cuando se compran en mayores cantidades, lo cual sucede cuando vives en pareja», explica a este diario Daniel Montero Tordable, analista de Raisin. Para él, resulta «preocupante» que las relaciones se vean influenciadas por factores económicos, «ya que las decisiones sobre pareja deberían basarse en aspectos como la conexión emocional y la compatibilidad, no únicamente en la conveniencia financiera. Sin embargo, en un contexto de inseguridad económica creciente, no es sorprendente que las personas busquen estabilidad financiera en sus relaciones. En el futuro, podría haber un cambio hacia relaciones más pragmáticas, donde compartir gastos y responsabilidades económicas se convierta en una motivación importante».

La pregunta que surge entonces es qué tipos de relaciones de pareja se crean en la actualidad y cuál sería la diferencia entre compartir piso y gastos con un amigo/familiar y hacerlo con una pareja sentimental si este último adjetivo quedase diluido por otros intereses.

«La clínica nos confirma que las personas se unen en pareja por diferentes motivos, no siempre son lo que dicen abiertamente. A veces, afirman que se mantienen por el tema económico y el conflicto que generaría en ese sentido separarse, pero muchas esconden algo más (dependencias emocionales, unión a través del conflicto…). Las consecuencias en la pareja de vincularse a través del dinero estarán en función de lo que simboliza para cada una en concreto la gestión del mismo, la valía que se le da a quién y cómo lo gana, cómo se gasta y cómo se reparten las funciones. No podemos hablar de una influencia general, sino de lo que simboliza a cada una en concreto», asevera la psicóloga Raquel Huéscar.

¿Y una ausencia de afectividad interparental, en pro de lo económico, podría afectar a la convivencia en familia y descendencia? «Una pareja con poca afectividad dejará una huella de alguna manera en los hijos, que también dependerá de la vivencia personal de cada uno de ellos», matiza Huéscar.

En cuanto a la practicidad de las relaciones afectivas, esta experta puntualiza que «depende mucho de cada persona» y no tanto del género, aunque, quizás lo que puede ser diferente es la manera de comunicar y la forma de mostrar la dependencia. «Tradicionalmente la comunicación puede ser diferente entre hombres y mujeres. Ellas, más expresivas y con menos miedo a experimentar emociones. Pero estos modelos están cambiando. Cada vez con más frecuencia los hombres acuden, por ejemplo, a consulta, expresan sus emociones sin pudor y toman más partido en las relaciones afectivas de la pareja». Para Huéscar, «venimos de un modelo en que las mujeres han podido mostrar más abiertamente su dependencia. Pero eso no quiere decir que ellos no dependan, quizás muestran más conflicto para admitirlo».

Para el analista de Raisin, Daniel Montero, «es probable» que esta brecha económica entre ser soltero y estar emparejado afecte a las decisiones que tomamos sobre las relaciones. «Las parejas podrían ser más estratégicas a la hora de formar un hogar conjunto, con un enfoque en compartir gastos. Y eso, por supuesto, puede también influir en que las parejas piensen más si tener o no hijos debido al coste que supone».

Por si les faltaban datos para «echar cuentas» de si renta emparejarse, hablemos de alquileres de casa e hipotecas. El coste promedio del alquiler de una vivienda de dos habitaciones en España es de 1.048 euros al mes, lo que representa un peso significativo sobre el presupuesto de un soltero. Mientras que este gasta 1.666,55 euros mensuales en alquiler y facturas, una pareja necesita destinar un total de 1.804,15 entre ambos, es decir, 902,08 euros cada uno, «lo que les deja 764 euros adicionales cada mes para destinar a otras prioridades financieras», dicen desde Raisin. «El coste de las hipotecas y las dificultades para ahorrar hacen que los solteros recurran al alquiler, lo que a su vez les dificulta salir del ciclo de alquiler y poder adquirir una vivienda propia», apunta Montero.

En resumen, si quieren cumplir con la regla presupuestaria 50/30/20 (50% de los ingresos destinado a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorros), lo más sensato, según demuestra la estadística, es que, por el momento, vayan buscando pareja. Les guste o no.