Un camion articulado rumano sufre el efecto "tijera" e interrumpe el tráfico entre Navarra y San Sebastián

A primeras horas de la tarde de hoy se ha producido un siniestro vial en la A-15, punto kilométrico 137, dentro del término municipal de Areso (Navarra), consistente en una salida de vía por el margen derecho de un camión articulado que posteriormente quedó atravesado en la calzada tras realizar una maniobra de “tijera”.

El vehículo implicado, era conducido por un varón de 51 años, de procedencia rumana, que resultó herido leve. Las pruebas de alcoholemia y drogas arrojaron resultado negativo.

Como consecuencia del accidente, fue necesario habilitar un desvío de la circulación en sentido San Sebastián, redirigiendo el tráfico desde el punto kilométrico 117 hacia la NA-1300, mientras continuaban las labores de retirada del vehículo y limpieza de la vía.

En el lugar intervinieron, Policía Foral, Bomberos de Navarra, los servicios sanitarios de emergencias y el personal de Mantenimiento de Carreteras. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, que regularon la circulación y realizaron las primeras actuaciones, instruyendo las diligencias las correspondientes. y la vçEn estos momentos la vía se encuentra abierta a la circulación.