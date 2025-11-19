La Guardia Civil de Cáceres rescata a un perro que se había quedado enriscado

Lala Guardia Civil de Cáceres recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de un perro atrapado a gran altura en la Cascada del Chorritero, en Ovejuela (Pinofranqueado).

De inmediato se movilizaron los recursos necesarios para su rescate: el GREIM de Barco de Ávila, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal (Cáceres), logró acceder a la zona y poner al animal fuera dee peligro. El perro, que no podía descender por sus propios medios, ya se encuentra nuevamente con su dueño, sano y salvo.