Acceso

Sociedad

Salvamento

La Guardia Civil de Cáceres rescata a un perro que se había quedado enriscado

El can se hallaba junto a una cascada y no podía moverse de la pared sin caerse al vacío

J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Lala Guardia Civil de Cáceres recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de un perro atrapado a gran altura en la Cascada del Chorritero, en Ovejuela (Pinofranqueado).

De inmediato se movilizaron los recursos necesarios para su rescate: el GREIM de Barco de Ávila, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal (Cáceres), logró acceder a la zona y poner al animal fuera dee peligro. El perro, que no podía descender por sus propios medios, ya se encuentra nuevamente con su dueño, sano y salvo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas