Carne cultivada: Alternativa sana para un mundo superpoblado

Hablar de los avances que se están dando dentro del sector de la carne cultivada fue el objetivo principal del encuentro que organizó ayer Ainia, uno de los centros tecnológicos europeos con mayor base social empresarial del mundo. Esta compañía, que cuenta con más de 800 empresas asociadas y 1.800 clientes de todo el mundo, celebró la jornada titulada «Carne cultivada: ciencia, sostenibilidad y el futuro en tu plato».

«El aumento previsto en el consumo de alimentos en los próximos años requiere asegurar la sostenibilidad en la gestión de estos recursos, mediante procesos más eficientes y la adopción de nuevas fuentes de proteínas, con el objetivo de desarrollar una economía más competitiva, sostenible e integradora», apuntaron a modo introductorio desde Ainia. En este contexto, la biotecnología y, en particular, la agricultura celular «se postulan como una estrategia tecnológica capaz de generar proteínas alternativas a la carne». Y es que las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a que este tipo de agricultura puede solventar el reto que supone (y que supondrá) producir los alimentos necesarios para cumplir con las necesidades nutricionales de la población.

Ana Torrejón, responsable de Microbiología y Biotecnología Industrial de Ainia, fue la encargada de abordar la actualidad y los retos que rodean a la industria de la carne cultivada. Pero, ¿qué entendemos bajo este concepto? Mientras que los métodos tradicionales de producción involucran criar, alimentar y sacrificar animales, la carne cultivada usa una muestra de células (que se recogen a través de una especie de biopsia que se le realiza al animal) para hacer crecer el tejido deseado en un ambiente controlado en un laboratorio. Esto hace que sea una de las alternativas más prometedoras del consumo de carne hasta ahora convencional.

Desde 2020, Ainia está trabajando en este área en vista de que el rápido incremento de la población mundial nos obligará a aumentar nuestra producción. Una población, por cierto, a la que Ana Torrejón calificó de «ser cada vez más exigente», haciendo alusión también al auge del vegetarianismo y veganismo y a la importancia cada vez mayor que tiene para la sociedad el bienestar animal. Todo esto «ha conducido en los últimos años a la búsqueda tanto de proteínas alternativas a las de origen animal, como a nuevos procesos tecnológicos para su obtención», explicó Torrejón. La biotecnología se alza entonces como una gran posibilidad pues, según defienden desde Ainia, «permite generar proteínas alternativas a la carne de una manera altamente eficiente, sostenible y económica», y todo ello, sin dañar a los animales. «La industria de la carne cultivada no pretende eliminar la industria actual, sino ser una alternativa», apuntó Ana Torrejón.

La carne de calidad está compuesta mayormente por músculo esquelético que contiene aproximadamente un 90% de fibras musculares y un 10% de tejido conectivo y graso, siendo un 0,3% de él sangre. «Lo que tenemos que pensar es qué células son las ideales», apuntó la responsable de Ainia. Que sean fácilmente reproducibles, que en una última etapa sean diferenciables del resto, que puedan crecer en suspensión y que resistan la presión/agitación, la acumulación de desechos y la falta de nutrientes que puedan darse a lo largo de la producción son algunas de las características necesarias. «Hay que tener muchas cosas en cuenta para seleccionar la línea celular apta, y las células madre adultas del músculo esquelético son unas buenas candidatas para ser el punto de partida», comentó.

En marzo de 2022 y hasta el año pasado, desde Ainia desarrollaron el proyecto «SmartMeat», una investigación integral (participaron mataderos, empresas de embutidos…) que buscaba ayudar a las empresas a superar los retos tecnológicos existentes actualmente, y hacer posible así la producción industrial de la carne obtenida en laboratorio. Ahora, los profesionales de Ainia están desarrollando un nuevo trabajo, «Meat4Future», en el que van a sacar células de animales como la codorniz, el pollo y el cerdo. «Vamos a producir también mayor cantidad de producto de lo que habíamos hecho hasta ahora para estudiar temas de post-procesados, es decir, obtención de prototipos preliminares de carne cultivada para hamburguesas o embutido», adelantó Torrejón.

Carlos Campillos, responsable de asuntos públicos para España en eluna fundación sin ánimo de lucro que trabaja con los actores de la cadena de valor para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible, justo y seguro, estuvo también presente en la jornada. Fue el encargado de hablar sobre el potencial impacto económico del desarrollo del sector de la carne cultivada en Europa y particularmente en España.

Según subrayó Campillos, en la actualidad, los europeos consumen entre 7 y 8 veces más carne de lo necesario según la dieta de salud planetaria de la comisión EAT-Lancet. Y la tendencia es que siga aumentando per cápita. España, concretamente, es el país que más carne consume por persona. «Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que tenemos que alimentar cada vez a más población, no podemos únicamente depender de los métodos tradicionales de obtención de proteína», afirmó el representante del Good Food Institute Europe. Y es que estos no solo tienen un gran impacto en el medioambiente y en el clima, sino que también requieren una utilización de recursos naturales que no siempre van a estar disponibles a tan gran escala, lo que se precisa para abastecer a una superpoblación. «El reto está en conseguir que estas nuevas proteínas tengan un sabor y una textura lo más similar posible a los productos de carne convencional. Y también, por supuesto, en que el precio sea asequible», explicó.

Lano se pasa por alto en todo este planteamiento. El año pasado, la consultora internacional YouGov entrevistó a 1.016 adultos residentes en España para conocer su opinión sobre la carne cultivada De estos, un 60% se mostró a favor de que se hiciera en España. El 47% dijo que la probaría, al menos, una vez.