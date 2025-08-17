Carrefour lanza la leche que todos los deportistas estaban esperando: proteína extra en cada vaso

El sector de la alimentación en nuestro país sigue mostrando capacidad de adaptación. Los consumidores, cada vez más informados y preocupados por su bienestar, orientan sus decisiones de compra hacia productos que ofrecen beneficios adicionales más allá del mero aporte calórico. Esta tendencia ha impulsado a fabricantes y distribuidores a innovar en sus catálogos.

En este contexto, las grandes superficies de distribución juegan un papel importante al incorporar estas nuevas propuestas. Carrefour, una de las cadenas líderes en España, ha mostrado siempre una especial atención a estas nuevas dinámicas de mercado, buscando satisfacer los gustos y las necesidades emergentes de su clientela.

Es en esta línea donde se enmarca la reciente adición de un nuevo producto de la marca Puleva a su oferta. La conocida compañía láctea, con una trayectoria consolidada en el mercado español, ha desarrollado una bebida que busca atender a una demanda específica dentro del segmento de los alimentos funcionales y las opciones más saludables.

La propuesta de Puleva para el mercado actual

Este lanzamiento, denominado Puleva Proteína Extra Pro, es una bebida láctea con sabor a chocolate que se presenta como una alternativa para aquellos que buscan un aporte nutricional diferente. Cada vaso de este producto aporta diecisiete gramos de proteína, una cantidad importante para quienes realizan actividad física o simplemente desean incrementar la ingesta de este macronutriente en su dieta diaria.

Además de su contenido proteico, la formulación de esta leche con chocolate ha sido diseñada para ser sin azúcares añadidos, un factor cada vez más valorado por los consumidores que evitan el consumo excesivo de azúcares. Incluye también un refuerzo vitamínico, al incorporar vitaminas B12 y D, ambas esenciales para diversas funciones metabólicas y el mantenimiento óseo, respectivamente.

El formato elegido para la comercialización de esta bebida es un envase de un litro, lo que facilita su compra para el consumo habitual en los hogares. En cuanto a su precio de venta, se ha fijado en 1,56 euros.

Esta iniciativa de Puleva, distribuida por Carrefour, refleja la dirección que está tomando una parte del mercado alimentario, con un enfoque claro en la funcionalidad y la respuesta a las demandas actuales de un público que prioriza la salud y el bienestar a través de la alimentación, sin renunciar al sabor en opciones de consumo cotidiano.