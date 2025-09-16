El carril en el que te debes poner en un atasco: llegarás antes a tu destino ( y no es el izquierdo)

Quedarse atrapado en un atasco es una de las experiencias más frustrantes al volante. Todos los conductores se han preguntado alguna vez qué carril avanza más rápido y cuál elegir para ganar unos minutos. La respuesta, según estudios de tráfico y expertos en movilidad, contradice la intuición de muchos: no es el carril izquierdo el que permite llegar antes al destino.

El “efecto ilusión” del carril izquierdo

En autopistas y carreteras de varios carriles, el carril izquierdo suele asociarse con la conducción más rápida porque está reservado al adelantamiento. Sin embargo, en situaciones de tráfico denso o congestión, esta lógica se rompe.

El llamado “efecto ilusión” hace que los conductores perciban que el carril de al lado siempre avanza más deprisa. En el izquierdo, donde hay mayor densidad de vehículos intentando ganar ventaja, la circulación puede volverse más irregular y con más frenazos.

La clave está en el carril derecho

Diversos análisis de tráfico concluyen que, en un atasco, el carril derecho suele mantener un flujo más estable. Aunque pueda parecer más lento por la incorporación y salida de coches en tramos con accesos, la realidad es que su menor densidad permite un avance más continuo.

Además, en la mayoría de autopistas los vehículos pesados se ven obligados a circular por el carril derecho, lo que genera huecos más amplios y aprovechables en medio de la congestión.

Menos estrés, más eficiencia

Los expertos recomiendan evitar cambiar de carril constantemente en busca del más rápido. Esta práctica, además de peligrosa, apenas reduce el tiempo de llegada y sí aumenta el estrés al volante. La estrategia más eficaz es elegir el carril derecho en retenciones largas, mantener la distancia de seguridad y confiar en el flujo estable del tráfico.

En resumen: el carril derecho, y no el izquierdo, es la mejor opción en un atasco si lo que quieres es llegar antes y con menos tensión al destino.