El PP cerca al Gobierno por el "pasaporte" para ver porno en Internet

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, lanzó esta semana la «Cartera Digital Beta», la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía. Sin embargo, el ya popularmente conocido como «pajaporte» y que, además, ha dado lugar a numerosos memes, no está exento de polémica.

El PP, que también apuesta por buscar fórmulas para evitar que los menores tengan acceso a este tipo de contenidos para adultos, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no quiere proteger a los menores sino controlar a todos los ciudadanos».

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tildó este sábado de «ridícula» y «cortina de humo» la aplicación, aunque reconoció que como padre de un niño de siete años lo que más le preocupa son los riesgos de internet y para ello ha pedido «trabajar juntos» para buscar medidas reales que protejan a los menores. Como medida, pide fijarse en «modelos en otros países que pueden servir de base» no solo para proteger a niños y adolescentes de la pornografía, sino también del acoso, de los abusos sexuales, de la violencia, y de las adicciones.

Cerco al Ejecutivo

El Grupo Popular cerca al Gobierno con este asunto y ha registrado hasta 21 preguntas en el Senado. En ellas, el senador Francisco Javier Márquez interpela al Gobierno a quien pregunta por escrito si cree que bloquear el acceso a ciertos sitios web es suficiente para proteger a los menores de los peligros de internet, o tiene previstas otras medidas integrales. También quiere saber si cree que la aplicación para el control de acceso a servicios pornográficos es la solución para educar y proteger a los menores de los abusos del entorno digital o cómo piensa el Gobierno evaluar la efectividad y el impacto real de la aplicación de limitación a accesos pornográficos en la protección de menores, especialmente considerando las limitaciones que presenta.

Sobre la manera de implementar esta nueva App, los populares preguntan al Ejecutivo cuál es el presupuesto y los recursos humanos que el Gobierno ha destinado para la creación, desarrollo y mantenimiento de la aplicación de bloqueo de acceso a contenidos inapropiados para menores, así como qué medidas tiene el Gobierno para negociar con proveedores extranjeros de sitios web pornográficos y lograr su cooperación en el desarrollo del sistema de verificación de edad. Y es que, este es uno de los escollos que ve el PP, ya que «la mayoría de las páginas web más visitadas tienen su sede fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, no están sujetas a la jurisdicción española», advierte la portavoz del Senado, Alicia García. También, en declaraciones a LA RAZÓN indica que la APP presentada por el ministro Escrivá «es una medida sin garantías para la protección de los menores en internet» y, además, «la protección de los menores es un tema de Estado y no se pueden hacer experimentos ni cometer fallos. El Gobierno no puede ir por libre», subraya.

García recuerda que se ha creado una Ponencia de Estudio en el Senado para ver qué medidas son las más eficaces y certeras para proteger a los menores. «Hay que tomar medidas integrales y consensuadas con los expertos». Resalta que «si el Gobierno de Pedro Sánchez empieza a hacer experimentos para intentar limitar una serie de derechos, no tiene efectividad ninguna y está perjudicando los derechos de los adultos».

En la batería de preguntas dirigidas al Gobierno el senador Márquez incide en pedir explicaciones y saber en qué consiste la ciberseguridad de la aplicación de bloqueo para impedir el acceso a contenidos pornográficos a menores, cuando no se han podido evitar ataques a organismos e instituciones del Estado como la Dirección General de Tráfico (DGT), el SEPE o de informes de salud de militares o policías.

Con respecto a la App surgen muchas dudas y es que, para limitar el acceso a este tipo de web, preguntan desde el PP, «qué ciudadano, pudiendo entrar libremente en una web radicada en el extranjero, va a darle sus datos privados al Gobierno, para que sepa que accede a páginas porno y, si considera que ofrecer soluciones fallidas desde el inicio da confianza a los ciudadanos de la eficacia de sus medidas en la protección de los menores». Además, reclaman respuestas sobre cómo se puede garantizar el acceso a la privacidad e intimidad de acceso de un usuario adulto a este tipo de webs cuando la App de verificación de edad y el servidor al que vaya la solicitud es del Estado y es el único servicio que requiere verificación. «¿Qué legitimidad tiene el Ejecutivo para acceder a la privacidad de los usuarios que acceden a estos servicios? O, cómo puede garantizar el Gobierno que, aunque la clave privada en la App para limitar el acceso al servicio pornográfico no salga del dispositivo, la existencia de un servidor central que verifica la mayoría de edad no pueda ser objeto de ciberataque».

Mientras se ponen soluciones efectivas, los psiquiatras y psicólogos siguen alertando del problema que supone que los menores tengan acceso ilimitado a la pornografía donde, además, los algoritmos están diseñado para captarles. El 88% de la pornografía que circula por Internet tiene un componente violento y esto influye en el comportamiento sexual de muchos menores, alertan.