China evacúa a 20.000 personas de su principal destino tropical: el tifón Kajiki está a punto de llegar a la costa

Las autoridades de Hainan, la isla tropical más popular de China, han puesto en marcha un amplio operativo preventivo ante la proximidad del tifón Kajiki. Según la agencia estatal Xinhua, más de 20.000 residentes y visitantes han sido evacuados, mientras que el transporte público ha quedado suspendido y los comercios han cerrado temporalmente en la ciudad costera de Sanya.

Kajiki, que ha alcanzado vientos sostenidos de hasta 167 kilómetros por hora —equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala del Atlántico—, se desplazaba hacia las costas del sur de China el domingo por la tarde. El Centro Conjunto de Alerta de Tifones de la Marina de Estados Unidos ha estimado que el fenómeno podría tocar tierra en Hainan o pasar cerca de la isla entre la tarde y la noche de ese mismo día.

Impacto regional más allá de China

El paso de Kajiki no solo afecta a Hainan. En Vietnam, donde se espera su llegada entre el lunes y el martes, las autoridades han anunciado la evacuación preventiva de más de 586.000 personas en el centro del país. Además, siete provincias costeras ya han prohibido la salida de embarcaciones, y Vietnam Airlines ha cancelado varios vuelos nacionales, con la posibilidad de más interrupciones en su programación.

En Hainan, el Observatorio Meteorológico de Sanya ha emitido una alerta roja, el nivel más alto del sistema de advertencias chino. La previsión contempla intensas lluvias, descargas eléctricas y ráfagas que podrían superar los 180 kilómetros por hora. De igual forma, se ha ordenado el retorno de más de 30.000 barcos pesqueros a puerto como medida de seguridad.

Con más de 97 millones de visitantes recibidos en 2024, la isla de Hainan es un destino clave para el turismo en China, por lo que la prioridad de las autoridades en las próximas horas será resguardar tanto a sus habitantes como a la gran cantidad de viajeros que se encontraban en la región.