León XIV proclamará este domingo siete nuevos santos, entre ellos varias religiosas

El papa León XIV presidirá este domingo en Roma la canonización de siete nuevos santos de la Iglesia católica, en la que será su segunda ceremonia de este tipo desde que fue elegido el pasado 8 de mayo. Entre los canonizados se encuentran figuras de distintas épocas y regiones, como una religiosa italiana del siglo XIX, un arzobispo armenio asesinado durante el genocidio de 1915, y un médico venezolano conocido como “el médico de los pobres”.

Entre los beatos canonizados se encontrará el primer santo nativo de Papúa Nueva Guinea, el laico Peter To Rot (1912-1945), ejecutado por los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial, así como Ignazio Choukrallah Maloyan, obispo y mártir armenio asesinado en 1915 por las fuerzas otomanas por negarse a convertirse al islam. El exsacerdote satanista Bartolo Longo. Nacido en 1841, este abogado italiano abrazó la fe católica y fundó el santuario pontificio de la Santísima Virgen del Rosario de Pompeya. A ellos se unirá el laico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919), a quien el papa Francisco llamó "un médico cercano a los más débiles", ya venerado en su país.

También de Venezuela, María Carmen Elena Rendiles Martínez, una monja nacida sin brazo izquierdo, superó su discapacidad para fundar la Congregación de las Siervas de Jesús antes de morir en 1977. Se convirtió así en la primera santa del país sudamericano. Las monjas italianas canonizadas son Vincenza Maria Poloni, fundadora en el siglo XIX del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, que atendía principalmente a los enfermos en los hospitales, y Maria Troncatti (1883-1969), quien dedicó su vida a ayudar a la población indígena de Ecuador.

Un acto solemne en la plaza de San Pedro del Vaticano

La canonización tendrá lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano, en presencia de miles de fieles y delegaciones oficiales. León XIV ha destacado la importancia de estas figuras como “testimonios vivos de la fe, la caridad y el compromiso con los más vulnerables”. Esta será la segunda canonización que preside desde su elección como pontífice en mayo de 2025.

Desde su llegada al papado, León XIV ha impulsado gestos simbólicos hacia comunidades históricamente marginadas. El sábado, presidió una audiencia especial en la sala Pablo VI para el Jubileo de los pueblos itinerantes —gitanos, sintis y otros grupos nómadas—, reafirmando el compromiso de la Iglesia con la dignidad de todos los pueblos. El pontífice busca “una Iglesia más abierta, más consciente de su historia y más cercana a los olvidados”.

El evento contará con la presencia de representantes de la Iglesia armenia, autoridades latinoamericanas y delegaciones de congregaciones religiosas europeas. Según fuentes vaticanas citadas, la ceremonia busca también reforzar los vínculos entre iglesias locales y el Vaticano, en un momento en que León XIV promueve una diplomacia pastoral más activa en regiones afectadas por conflictos o exclusión.