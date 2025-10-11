Una clienta pide un perrito caliente en un restaurante de Nueva York y encuentra una cuchilla dentro: “Podría haber muerto”

Una turista de Arizona vivió una experiencia aterradora durante su visita a Coney Island, Nueva York, al encontrar una cuchilla metálica (lametta) dentro de un perrito caliente que había comprado en el icónico local de Nathan’s Famous Hot Dogs. El incidente, captado en un video de 11 segundos y compartido en redes sociales por la usuaria @ahhbee.24, se volvió viral y generó una ola de indignación y preocupación por la seguridad alimentaria.

“Podría haber muerto”, expresó la afectada en su testimonio, visiblemente conmocionada por el hallazgo. En las imágenes se observa claramente el objeto cortante incrustado en el alimento, lo que provocó una rápida reacción de los usuarios y una respuesta inmediata de las autoridades.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó que ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo llegó la cuchilla al producto y si hubo fallos en los protocolos de manipulación alimentaria. Por su parte, el establecimiento negó inicialmente cualquier responsabilidad, aunque se comprometió a colaborar con las autoridades.