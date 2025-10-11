Las normas de un hotel sorprenden a los huéspedes: “Parecen sacadas de un campamento”

Un usuario de X, @veganibalecter, ha compartido una imagen que ha generado revuelo en redes: el cartel de normas de un hotel que, según él, “jamás ha visto en otro sitio”. El mensaje, acompañado por la frase “Y en nuevo episodio de LA GENTE ES UNA GUARRA…”, muestra una lista de reglas que ha dejado a muchos internautas entre la risa y la incredulidad.

Entre las indicaciones más llamativas se encuentran la prohibición de andar descalzo por el hotel y el comedor, no entrar mojado desde la piscina, y la negativa del establecimiento a prestar sacacorchos o abrir bebidas no compradas allí. Además, se establece un precio de 2 euros por botella si el huésped desea descorcharla, y se aclara que no se facilitarán copas, vajillas ni utensilios para alimentos ajenos al servicio del hotel.

El cartel también advierte que las habitaciones no disponen de neveras, que está prohibido montar tendederos visibles desde el exterior, y que fumar solo está permitido en zonas habilitadas. Pero la norma que más ha llamado la atención es la que prohíbe expresamente hacer fuego en las habitaciones, ya sea con resistencias eléctricas o camping-gas, una medida que, aunque extrema, parece necesaria según el hotel.

La publicación ha generado cientos de reacciones, con usuarios preguntándose qué tipo de huéspedes han obligado al hotel a redactar semejante lista. Lo que está claro es que, en este establecimiento, la convivencia y la seguridad se toman muy en serio.