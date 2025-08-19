¿Cuándo es el próximo festivo en España? Fechas clave por comunidad autónoma

Tras la celebración del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, que es festivo nacional en todo el país, muchos trabajadores miran ya el calendario laboral en busca del siguiente día festivo. En este 2025, la próxima cita común para toda España será el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que este año caerá en domingo y se trasladará al lunes 13 de octubre, convirtiéndose así en un puente atractivo para millones de personas.

En concreto, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura han confirmado que será festivo el lunes 13. El resto de comunidades autónomas han optado por trasladarlo a otras fechas de mayor relevancia local.

Las comunidades con festivos antes de octubre

La primera en estrenar festivo autonómico tras el 15 de agosto será Asturias, donde el 8 de septiembre se celebra el Día de Asturias, una jornada muy señalada en el Principado. Pocos días después será el turno de Cataluña, que conmemora su fiesta grande, la Diada Nacional, el 11 de septiembre.

El calendario sigue con Cantabria, que rinde homenaje a su patrona en el Día de La Bien Aparecida, el 15 de septiembre. Y justo antes del gran festivo nacional de octubre, la Comunidad Valenciana celebrará el 9 de octubre su día autonómico, una fiesta muy vinculada a la historia y tradición del territorio.

Los festivos después de octubre

En el caso de Navarra, su día grande, el de San Francisco Javier, se celebra el 3 de diciembre, mientras que en Galicia o Canarias, las fiestas autonómicas ya quedaron atrás en julio y mayo, respectivamente. Lo mismo ocurre con comunidades como Andalucía (28 de febrero) o Castilla-La Mancha (31 de mayo), que ya celebraron sus fiestas propias en el primer semestre del año.

Tras el festivo del 13 de octubre, el calendario laboral nacional todavía guarda algunas fechas clave antes de que acabe el año: el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y, por supuesto, el 25 de diciembre (Navidad).