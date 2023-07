"Esto es lo más duro de vivir en España": la confesión de una estadounidense sobre nuestro país que arrasa en TikTok

La gran mayoría de extranjeros o turistas internacionales que llegan a España acaban impresionados con nuestro país. Ya sea por nuestra gastronomía, ciudades o paisajes, la cultura española o la forma de vida de los españoles, lo cierto es que quedan estupefactos y encantados con lo que encuentran único en territorio español. Y algunos comparten sus experiencias en las redes sociales, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, una estadounidense afincada en España, ha explicado cuál es un de las cosas que le parecen más duras de residir aquí.

Bien es sabido que uno de los platos fuertes de España es el patrimonio histórico y cultural, pues nuestro país cuenta con numerosos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tales como la Alhambra de Granada, el Palacio Real de Madrid o la Catedral de Santiago de Compostela, entre otros muchos. Además, España también cuenta con castillos, monasterios, iglesias y otras obras maestras arquitectónicas que son únicas en el mundo.

Por otro lado, la cocina española es famosa en todo el mundo. Cada región cuenta con sus propias especialidades culinarias, lo que convierte a España en un destino ideal para los amantes de la buena comida. La paella valenciana, los pintxos o el jamón ibérico son algunos de los platos estrellas de la gastronomía de España. Otro de los aspectos destacados tiene que ver con el arte y la cultura (con la gran cantidad de museos que cuenta España), los paisajes impresionantes o las festividades y tradiciones (como las Fallas de Valencia o la Feria de Abril de Sevilla).

Este es uno de los rasgos más difíciles de España, según una influencer estadounidense

En sí, España es un destino sin igual, fascinante y con una personalidad y encanto fascinantes, sin igual a ningún otro país. Y entre otros de los aspectos clave es que los españoles somos "muy amigables", tal y como explica Emily, una influencer estadounidense conocida en TikTok como @mamainmadrid y que suele abordar y analizar choques culturales.

Así, cree que "la amistad" es uno de los valores que están muy interiorizados en España, pero que, sin embargo, una de las cosas más duras después de que viniera a vivir a España "ha sido hacerse amigo de españoles". "No tiene que ver con que la gente sea agradable o abierta".

No obstante, el motivo, en realidad, es un halago, ya que como cuenta la tiktoker, "la mayoría de grupos de amigos lo son desde hace muchos amigos". Ella lo ha visto en su marido, que "conoció a su grupo de amigos alrededor de los cinco años y lo han seguido siendo desde entonces". Declara que "no es que sea diferente a Estados Unidos", pero explica que la diferencia es que es más cuantitativo, y no cualitativo. "Todavía soy amiga de muchos de mis antiguos compañeros, pero es muy extraño encontrar a un grupo grande, de ocho o nueve personas, que hayan sido amigos desde los cinco hasta los treinta, cuarenta o cincuenta".

Así, explica que la dificultad está en que cuando una persona aparece en un grupo con muchos años de amistad y donde todos se conocen mejor entre sí, aparecen las dificultades, o al menos así lo ve la influencer. "Muchos han sido amigos siempre y no necesitan hacer nuevos", aclara, añadiendo que "es duro porque van y vienen", dice de sus paisanos.