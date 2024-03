El Congreso insta al Gobierno a desarrollar una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada

La soledad no deseada es algo más que "querer casito", se trata de una situación que la gente que la padece no la elige, y que acarrea un profundas penas y malestares, además de que aumenta el riesgo de exclusión social y está relacionada con la pobreza, el estado civil o diferentes discapacidades".

La soledad no deseada, según la ONCE, es un problema social que afecta a cada vez más personas en Europa y en España, y supone una fuente de sufrimiento. Aseguran, además, que limita el derecho de participación de la sociedad y tiene consecuencias negativas en múltiples aspectos de la vida, generando costes sociales.

Aunque afecta ampliamente a las personas mayores, también se da cada vez más en los jóvenes. Es muy común conocer o haber conocido a personas que eran señaladas por su soledad involuntaria como "friquis", "marginados", "raritos" o incluso "incels", unas expresiones muy peyorativas hacia seres humanos que sufren por su falta de contacto o conexión con los demás.

El Congreso de los Diputados ha decidido este jueves empezar a tomar cartas en el asunto para combatir y frenar este problema.

¿Qué es?

La ONCE define la soledad deseada como "la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen elapoyo emocional que desea".

La soledad no deseada es, por tanto, un sentimiento subjetivo, de no tener la cantidad y/o calidaddeseada de relaciones sociales.

Datos en los jóvenes

Para abordar, investigar y tratar de generar herramientas que combatan la soledad no deseada, la Fundación ONCE ha creado el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES). La entidad ha publicado estudios acerca de esta problemática.

Una reciente encuesta realizada a un grupo de 1.800 personas deentre 16 y 29 años desvelaba que un cuarto de los jóvenes españoles en este rango de edad se sienten solos actualmente. Además, el 69% de los aseguraron haberse sentido soledad en algún momento de su vida.

De los jóvenes que dicen estar sufriendo este problema, el 75,8% afirman sentir soledad desde hace más de un año, y el 45,7%desde hace más de tres años.

Desgranando los resultados por edad y género, se ha observado que la soledad juvenil afecta más a mujeres (31,1%) que a hombres (20,2%), y en mayor medida a las personas de entre 22 y 27 años. También tiene mayor incidencia la soledad no deseada en jóvenes desempleados, en situación de pobreza, con episodios de acoso escolar o laboral, con mala salud física o mental, con discapacidad, con origen extranjero o del colectivo LGTBI.

Medidas del Parlamento

Este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para desarrollar una Estrategia Nacional frente a la soledad no deseada. La iniciativa ha sido aprobada con 285 votos a favor y ninguno en contra, lo que revela que todas las formaciones están al tanto de este problema y desean ponerle freno.

La portavoz de Derechos Sociales del PSOE en el Parlamento, Sònia Guerra, ha asegurado que "la soledad no deseada no es un problema personal, sino que es un problema social que interpela a todos", y lo ha definido como "íntimamente ligado a las condiciones materiales de vida".

Según ha mencionado la socialista, diferentes investigaciones han demostrado que este problema está relacionado con "el nivel de estudios, con la situación económica, con la orientación y la identidad sexual, con el estado civil o con las diferentes capacidades". Además, desde el PSOE, que realizó la proposición, desean promover el reconocimiento de la soledad no deseada "con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional y multidisciplinar".

Sònia Guerra ha querido destacar durante su intervención en el Congreso que "la soledad no deseada afecta a los jóvenes, no solo a las personas de más edad". Añadía que, según la ONCE, "el 21,9% de las personas entre 16 y 24 años tienen este sentimiento". La socialista incidió en que es sufrimiento "no puntual, sino que acompaña a esos y esas jóvenes una media de seis años".

El principal objetivo que fija esta Estrategia Nacional es "construir una sociedad inclusiva, cohesionada y cuidadora", ha explicado Guerra. Añadía que, en esta sociedad "independientemente de si decidimos vivir solos o no, todos y cada uno de nosotros nos sintamos acompañados".