Los consejos del abuelo: Así puedes elegir la mejor sandía del supermercado

Hay quien 'se explica como un libro abierto' y quien no sabe expresarse delante de los demás, quien guarda silencio sobre sus pensamientos y quien necesita exteriorizar absolutamente todo lo que se le pasa por la cabeza. El lenguaje no verbal es casi tan importante como el verbal, pero no siempre son tan sencillos de adivinar sus significados y dobles sentidos.

La fruta, como vegetal que es, no habla con la boca, pero sí que da señales de su estado a través de ciertos patrones en su apariencia externa. Saber 'leer' el estado de una sandía cortada a la mitad en el supermercado lo hace cualquiera, pero cuando esta pieza está entera, su interior se convierte en un misterio para los que no son conocedores del campo.

Mercadona compra sandía a 22 proveedores distintos en España La Razón La Razón

Hace unos días dábamos a conocer en LA RAZÓN la nueva advertencia de la OCU, que está preocupada por el riesgo de infección y las circunstancias de conservación de las medias sandías, que no siempre son las adecuadas en todos los establecimientos. Las autoridades en materia de seguridad alimentaria han recomendado comprar solo aquellas sandías cortadas a la mitad si nos hemos asegurado previamente de que están refrigeradas y no a temperatura ambiente.

TE INTERESA:'Bajo el punto de mira' de la OCU: Cuidado con las sandías a la mitad, hay mayor riesgo de contaminación

La sandía es la reina del verano, tiene todo lo que se necesita para pasar el calor: es fresquita, tiene grandes cantidades de agua, es baja en calorías y azúcares y muy rica en potasio y vitamina C. No hay mejor postre para el verano que una buena rodaja de sandía, que ayuda siempre a mantener una buena hidratación corporal. Sin embargo, no todo el mundo sabe cuál es la mejor forma de escoger una buena sandía, pero aquí el saber popular sale al rescate.

Los consejos del abuelo para comprar la mejore sandía

Las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, y ya existen incluso aplicaciones para móviles que dicen poder reconocer si una sandía está madura o no en base a cómo suena al golpearla. Pero no es necesario gastar capacidad de almacenamiento en el 'smartphone' ni preguntarle a ChatGPT, con seguir unos criterios básicos de toda la vida y que todo el mundo debería conocer es suficiente.

La sabiduría tradicional dice que "más sabe el diablo por viejo que por diablo", y es que una máquina jamás llegará a reproducir el conocimiento tácito de una persona que ha trabajado toda su vida en el campo con la misma efectividad, al menos no por el momento. Tal vez deberíamos darle más credibilidad a la experiencia que a la inteligencia artificial.

Tortuga comiendo sandía PIXABAY

Rubén García, más conocido en redes sociales como @rvbengarcia es un 'influencer' que se dedica a crear contenido sobre entrenamiento deportivo, fitness, vida sana y alimentación natural ('realfooding'). Hace unos días, compartía a través de su cuenta oficial en Instagram una serie de consejos que le daba su abuelo para escoger las mejores sandías en un establecimiento:

Identificar los dos extremos de la sandía.

La parte donde está el pedúnculo o rabito, cuanto más húmeda, indicará que está más fresca la fruta.

La parte del círculo o 'culito' de la sandía, cuanto más pequeña sea, mejor.

Las manchas amarillas son señal de que la pieza ha pasado tiempo reposando sobre el suelo. Esto es bueno, porque hay más probabilidades de que está ya bien madura y lista para comer.

Las manchas marrones suelen dejarlas las abejas que han polinizado la sandía u otros insectos que se han intentado (pero no conseguido) alimentar de ella. Esto es una gran señal, porque quiere decir que esta fruta está dulce y es nutritiva.

Existen cientos de trucos y consejos para comprar una mejor sandía, pero este 'influencer' asegura que estos son los que utilizaba su abuelo y que desde que los ha puesto en práctica, nunca le han fallado.