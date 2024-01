Crisis de los pélets: Feijóo acusa al Gobierno de «un mes de negligencia»

Las labores de búsqueda de sacos de pélets en el mar continuaron ayer sin obtener resultados satisfactorios. Así lo confirmaron desde la delegación del Gobierno en Galicia, después de que un avión y un helicóptero movilizados por Salvamento Marítimo realizara un vuelo de reconocimiento durante toda la mañana sin hallar ningún elemento. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en que mantiene su petición al Gobierno de España para centrar los recursos y esfuerzos en la busca de sacos de pélets en altamar, y evitar así la llegada a las costas, pero lamentó que la oferta de ayuda del Ejecutivo central, tras activarse el nivel 2 de alerta, «no se tradujo en absolutamente nada».

En la misma dirección apuntó ayer el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusó al Gobierno de «no hacer nada» en la crisis de los microplásticos en Galicia, a la vez que denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha tardado un mes de negligencia» desde que tuvo conocimiento del desprendimiento de contenedores en la costa portuguesa hasta que se lo comunicó a la Xunta. Además puso en cuestión a los líderes del PSOE y el BNG y su actuación en esta crisis: «¿Ustedes se creen que los gallegos no sabemos distinguir entre la responsabilidad de una administración y de otra administración?». «Lo que está claro es que la Xunta de Galicia lleva trabajando desde el principio a pleno rendimiento y el Gobierno de España no ha hecho nada, y cuando digo nada es nada. Primero que sí había que activar no se qué y segundo que si en el mar no se pueden recoger», aseveró Feijóo durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista en RNE que «la crisis de los pélets no la ha provocado el Gobierno de España» y que los dirigentes del Partido Popular «han mentido en lo que representó el inicio».

Más allá de la bronca política, los que siguen trabajando sin descanso peinando las playas gallegas son los voluntarios que recogen bolita tras bolita durante horas. Más de 300 lo hicieron durante el fin de semana. Pero ante la magnitud de esta crisis y las enormes cantidades de pélets que están recogiendo, las Plataformas del Voluntariado de La Coruña, Cantabria y Asturias (donde también están llegando los residuos) han pedido un «protocolo» de actuación en las playas para coordinar a las personas voluntarias y una interlocución estrecha con las administraciones para garantizar la eficacia de la tarea de los voluntarios.

Según trascendió ayer, así lo pusieron de manifiesto en una reunión el pasado viernes para adoptar una posición común de cara a la gestión del voluntariado. «Debe haber un protocolo de actuación en las playas; el voluntariado no puede operar en base a la buena voluntad, sin conocer el espacio en que se mueve, ni tener directrices técnicas porque el daño que se puede ocasionar puede ser mayor», señalaron.

Los representantes de las tres plataformas también apuntaron la necesidad de actuar de forma coordinada con las administraciones. «Pedimos una interlocución estrecha con las administraciones tanto locales, autonómicas, como estatales para garantizar la eficacia de la tarea voluntaria en esta crisis por vertidos de plástico».

Finalmente, las plataformas han apelado a la responsabilidad y piden que no se haga un uso partidista de la situación ya que consideran que desviaría la atención de lo que de verdad importa: el impacto ecológico sobre el medioambiente y sus consecuencias para las personas.