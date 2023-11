Cristoph Kraemer (Ashley Madison): «Somos diversos. No tiene sentido que solo se acepte la monogamia»

En los últimos años el grupo que lidera los registros en Ashley Madison, la página principal de citas para personas casadas a nivel global, es la Generación Z, aunque una inmensa mayoría de ellos nunca han estado casados. Solo en 2022, se suscribieron más de 1,8 millones de miembros entre 18 y 30 años –de los cuales, el 10% eran españoles– lo que supuso el 40% de las nuevas altas.Para entender mejor esta vuelta de tuerca, Ashley Madison llevó a cabo una encuesta entre los miembros de la «Gen Z» de la población general de 10 países (a través de YouGov) y los suyos propios sobre sus actitudes sobre la no monogamia o la privacidad. Hablamos con Cristoph Kraemer, director de marketing en Europa de AM y Lara Ferreiro, psicóloga y colaboradora de la web, de las conclusiones más llamativas.

¿Os sorprendió saber cómo usaba la plataforma la «Gen Z»?

Si, realmente fue una sorpresa. Nosotros somos muy abiertos a todo, pero nuestro posicionamiento siempre ha sido para gente casada o en pareja buscando una aventura y, desde hace unos años, cada vez más, lo que se busca es una relación no monógama declarada. Por edad, las personas de entre 18 y 30 años eran minoritarias en AM por razones evidentes: la gente ya no se casa tan joven y, si lo hacen, llevan poco tiempo para buscar una aventura. Así que el hecho de que ahora sean poco menos de la mitad nos pareció digno de análisis.

¿La monogamia está demodé?

Notamos desde hace unos años que hay dos grupos que están liderando un cambio. Por un lado, mujeres que buscan relaciones no monógamas declaradas, es decir, relaciones abiertas. Una de cada 4 de nuestras usuarias declara estar en una relación abierta, frente a solo un 12% de los hombres. Por el otro, la Generación Z, que entra con fuerza para buscar relaciones no monógamas.

La psicóloga interviene: «solo el 3% de los mamíferos son monógamos. Tenemos que plantearnos si la monogamia funciona, porque a lo mejor no. Yo veo tanto dolor en terapia, tanto sufrimiento por las infidelidades, que siento que hace falta una evolución».

Lara, ¿ también notas en consulta este cambio de paradigma?

Desde luego, cada vez tengo más parejas que acuden a terapia para abrir la relación. Y quieren hacerlo de una manera sana. Tengo un caso de una pareja que llevaba 10 años de relación monógama y ambos querían abrir la relación porque sentían que habían perdido la química, lo cual es normal porque estaban en otra fase del amor, más tranquila. En vez de tener una aventura, querían mantener lo que tenían abriendo la relación.

¿Hay unas normas?

Si, claro. Establecieron sus reglas –que iban revisando cada 6 meses– y siguen juntos y felices. Las reglas, en este caso, eran que los encuentros sexuales fuera de la pareja no se repitieran con la misma persona, que nunca fuera con gente que ambos conociesen, que siempre se usara un método anticonceptivo barrera, que nunca tuvieran lugar en la cama conyugal o que cuando estuvieran con esa tercera persona le contaran que estaban en una relación abierta.

¿Nos estamos empeñando en algo que ya no sirve?

Aceptamos que los seres humanos somos diversos para muchísimas áreas de la vida, pero en cuanto a los modelos de pareja seguimos anclados en que el único socialmente aceptable es el matrimonio monógamo. No tiene sentido. El 51% de los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años está dispuesto a considerar una relación no monógama, el porcentaje más alto de Europa. De ellos, casi el 60% dijeron que buscaban una relación abierta o poliamorosa, y veían varias ventajas a estos tipos de relaciones,como unas experiencias sexuales o amorosas más plenas y más apertura y aceptación de las distintas formas de amar.

¿Cómo entienden el poliamor?

Como tener relaciones emocionales –no solo sexuales– con distintas personas de una manera declarada, es decir, conocida por todos los miembros. Hay parejas principales y secundarias dentro del grupo. Entre ellos son como un sistema, ellos ponen sus reglas.

¿Cuál es la razón principal para no elegir la monogamia?

Para el 51% de los encuestados es que una sola persona no puede satisfacer sus necesidades sexuales. En este punto, las mujeres (29%) triplican a los hombres (9%) a la hora de reconocerlo. Están más abiertas a explorar su sexualidad. De hecho, el 21% de ellas confiesa que no pueden ser feliz y monógama al mismo tiempo.