¿Cuál es la estatura promedio en España? Así se ubica en el ranking mundial

Si hay algo por lo que destaca el ser humano, es por su necesidad de observar y comparar las diferencias con sus semejantes. En el caso de la altura, estas diferencias se acentúan si nos paramos a apreciar las medidas según el país o la zona geográfica en la que nos encontremos.

Marcada por una combinación de factores sociales, medioambientales y genéticos, la altura ha pasado de ser un componente para la supervivencia a un canon de belleza. Tal es su importancia, que mucha gente se fija en cuánto mide una persona antes de decidir tener una cita con ella o no.

Los que más... y los que menos

Si de alturas va la competición, Europa arrasa en los primeros puestos. Tanto en los hombres como en las mujeres, Países Bajos se coloca como campeona indiscutible. La media masculina roza los 1,84 metros de altura, mientras que la femenina supera los 1,70 metros. Montenegro ocupa en ambas listas el segundo puesto, mientras que el bronce para Estonia (hombres) y Dinamarca (mujeres).

Por el contrario, si nos vamos hasta el fondo del ranking, nos encontraremos sobre todo con países de Asia Pacífico, África, y en menor medida, Latinoamérica. Los hombres más bajos del mundo se encuentran en Timor Oriental, donde de milagro superan los 1,60 metros de altura. En el caso de las mujeres, el último puesto es para Guatemala; la mayoría no alcanza los 1,50 metros.

¿Y España?

Aunque los españoles nos encontremos en el continente más aventajado, estamos entre los diez países europeos peor posicionados. Y es que, si bien ocupamos el 59º puesto en el ranking de estatura media masculina (1,76 metros), la 78ª posición de las mujeres españolas en su respectiva lista (1,62 metros) hace que nos desplomemos hasta la 69ª posición a nivel mundial, compartida con los habitantes de Brasil.

En los últimos cuarenta años, según un estudio llevado a cabo por la revista Lancet, los hombres españoles han experimentado de media un incremento de 2,6 centímetros. En el caso de las mujeres, sin embargo, la altura media solo ha aumentado medio centímetro. Como dato curioso, China experimentó en ese mismo período un incremento de 11 centímetros en los hombres y 6 centímetros en las mujeres.