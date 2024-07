Una cucharada de este producto reducirá tu factura de electricidad mientras deja tu ropa impecable

El alto consumo de la lavadora es una de las principales causas del elevado uso energético en los hogares. Para reducir el impacto de este electrodoméstico en nuestra factura de electricidad, es esencial implementar diversas estrategias, como aprovechar las tarifas de discriminación horaria, llenar la lavadora completamente, y minimizar el uso de detergente. Una medida muy eficaz es seleccionar el botón de lavado en frío del control.

El lavado en frío utiliza agua a temperatura ambiente en lugar de calentarla, lo cual es la principal fuente de consumo energético en una lavadora. Esta práctica, además de reducir hasta en un 60% el coste de usar la lavadora, ayuda a ahorrar dinero y contribuye a la conservación del medio ambiente. Es una opción más ecológica que reduce nuestra huella de carbono. Otro consejo para lavar en frío es utilizar percarbonato de sodio.

Una ayuda para el lavado en frío

Una de las grandes ventajas de este producto es que no requiere agua caliente. Al añadir percarbonato de sodio al ciclo de lavado, se puede mejorar la limpieza de la ropa, eliminar manchas difíciles y mantener los colores vivos sin necesidad de agua caliente. Además, el percarbonato de sodio es biodegradable y no contiene fosfatos, lo que lo hace una opción respetuosa con el medio ambiente.

Es importante recordar que el percarbonato no es un producto inocuo, por lo que es fundamental seguir ciertas precauciones antes de usarlo en nuestro ciclo de lavado. Primero, es crucial no mezclar el percarbonato con vinagre, lejía, desinfectantes u otros aditivos para limpieza e higiene textil, ya que esto puede causar reacciones químicas indeseadas.

Percarbonato de sodio (blanqueador) Mercadona

Además, no debe usarse en tejidos delicados como lana, seda, terciopelo, lino, cuero, pana, o aquellos que requieran limpieza en seco, ya que podría dañar las fibras. También es importante evitar su uso en partes metálicas de las prendas, como botones o cremalleras, para no causar corrosión. Por último, este producto de limpieza no debe utilizarse para alfombras, cortinas o pulimentos de superficies metálicas.

Otra consideración importante es la cantidad de percarbonato que se debe utilizar. Generalmente, una o dos cucharadas soperas son suficientes para una carga de ropa normal. Usar más de la cantidad recomendada puede ser contraproducente y no necesariamente mejorará la limpieza. Es recomendable leer las instrucciones del fabricante y seguir sus indicaciones para obtener los mejores resultados.

Finalmente, aunque el percarbonato de sodio es un producto eficaz para el lavado en frío, no debe considerarse un sustituto completo de otros productos de limpieza. Es una excelente adición a tu arsenal de limpieza, pero su uso debe combinarse con otras prácticas recomendadas para mantener la ropa limpia y en buen estado. Por ejemplo, pretratar las manchas difíciles con un quitamanchas adecuado y seguir las instrucciones de lavado de las etiquetas de las prendas.