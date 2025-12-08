Se cumplen 10 años de la canonización del santo mallorquín que dibujó California

Catalina Font lleva media vida dando a conocer el legado de Fray Junípero Serra, el vecino más internacional de su pequeña localidad en Mallorca, Petra. Trabaja en la Asociación del Museo de Fray Junípero Serra desde 1998, y en el 2021 se convirtió en la presidenta de la institución. Su objetivo en estos años ha sido que la historia del misionero mallorquín deje de ser patrimonio casi exclusivo de California y se conozca en el mundo entero, sobre todo en la tierra donde nació, ¨porque allí aún no se le conoce lo suficiente¨. Por eso, cuando surgió la oportunidad de viajar a California en el décimo aniversario de su canonización, no se lo pensó dos veces. ¨Es un viaje que me llena muchísimo a nivel espiritual, pero también me emociona el poder visitar su trabajo. Siento que soy un canal para que el mundo conozca la figura del padre¨, explica la también presidenta de la Fundación Casa Serra en una entrevista a La Razón. Bautizado como Miquel Josep Serra, este franciscano trazó a base de misiones el esqueleto del estado más poblado de EE. UU, California. Tres siglos después, su apellido da nombre a colegios y calles de San Francisco, y es además uno de los símbolos más visibles, y discutidos, de la huella española en Norteamérica.

En 1988, el Papa Juan Pablo II lo beatificó subrayando su paciencia y coraje en la creación del Nuevo Mundo. Veintisiete años después, el 23 de septiembre de 2015, ya bajo el pontificado de Francisco, fue canonizado en Washington, convirtiéndose en el primer santo proclamado en suelo estadounidense. En aquella ceremonia, la Iglesia lo describió como “uno de los padres fundadores de Estados Unidos”, además de destacar que sus misiones dieron origen a algunos de los principales núcleos urbanos de la Costa Oeste. ¨El padre Serra¨ explica a La Razón el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés Verger, que encabeza la comitiva que esta semana ha viajado a San Francisco para rendir homenaje al santo, ¨ puso el granito de arena para que se desarrollaran ciudades importantes a nivel internacional como San Francisco o Los Ángeles¨. Galmés también recuerda que Fray Junípero es el único español que tiene una escultura en el Capitolio, en Washington.

La biografía del padre Serra traza un salto casi imposible de profesor de teología en Mallorca a arquitecto espiritual y político de la Alta California. Nació en 1713, en el seno de una familia de agricultores de Petra y en 1749, dejó a atrás una cómoda carrera académica porque como explica Catalina a La Razón, ¨Petra se le quedó pequeño, igual que Mallorca, y él sabía perfectamente que en México tenían un convento de misiones y él quería ir allí¨. Tras años de misión en la Sierra Gorda, donde aprendió lenguas indígenas, impulsó la agricultura y defendió a los pueblos originarios frente a colonos no nativos, fue nombrado responsable de las antiguas misiones jesuitas de Baja California y desde allí se ofreció voluntario para el siguiente salto: la colonización de la Alta California, un territorio que para la Corona española era poco más que una línea en los mapas. Acabó fundando nueve de las 21 misiones de California: San Diego de Alcalá, San Carlos (Monterey–Carmel), San Antonio, San Gabriel, San Luis Obispo, San Francisco, San Juan Capistrano, Santa Clara y San Buenaventura.

Su legado no ha estado exento de polémica. Algunas organizaciones indígenas e historiadores asocian el sistema misional con la pérdida de tierras, cultura y libertad de los pueblos nativos, y esto ha provocado que varias figuras del santo sean retiradas o vandalizadas. Cuando Serra falleció, en sus misiones se habían registrado más de 6.700 bautismos indígenas y vivían en ellas unos 4.600 indígenas ya cristianizados. La delegación mallorquina ha querido cerrar el círculo visitando su tumba en Carmel by the Sea, localidad de la que Clint Eastwood fue alcalde en 1986. Lo han hecho acompañados por un equipo de Matas Films que ha presentado el preestreno de su documental ¨The California Project¨, que recoge la historia de Fray Junípero Serra.

Su trabajo fue mucho más allá de crear una red de iglesias. Las misiones se acabaron convirtiendo en núcleos agrícolas, centros de población y estaciones clave del Camino Real, la ruta que, financiada por la monarquía española, enlazaba San Diego con Sonoma. Desde la misión de Carmel -hoy designada Lugar Histórico Nacional por el Servicio de Parques Nacionales y el lugar donde reposan sus restos, bajo el altar de la iglesia- Serra dirigió la construcción de otras siete misiones y convirtió aquel rincón del litoral en su cuartel general hasta que murió en 1784.